Eğitim

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50. yılını kutladı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, kuruluşunun 50. yıl dönümünü düzenlenen programla kutladı.

Günay Pabuşçu  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50. yılını kutladı

İzmir

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, enstitüde gerçekleştirilen "50. Yıl Özel Programı"na Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş ile üniversite yöneticileri, akademisyenler, paydaş kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Yıldız, denizlerin tarih boyunca milletlerin kaderini belirlediğini, deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerin korunmasında bilimsel çalışmaların önemli olduğunu belirtti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin 1081 yılında ilk amiral Çaka Bey tarafından Ege Denizi'nde kurulduğunu aktaran Yıldız, "Envanterimizde bulunan 90'ı deniz savunma vasıtası, 80'i muharip olmak üzere 142 platformu ve yaklaşık 42 bin personeliyle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcı bir güçtür. Yerli ve milli savunma sanayimiz de kendini sürekli geliştiren, dinamik bir yapıya sahiptir." ifadelerini kullandı.

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz da enstitünün yarım asırlık birikiminin süreklilik ve disiplinler arası bir anlayışla inşa edildiğini, deniz bilimleri alanındaki akademik katkının artarak süreceğini kaydetti.

Enstitünün devletin desteğiyle kısa vadeli ihtiyaçlardan uzak, uzun soluklu ve tutarlı bir bilimsel yaklaşımı benimsediğini vurgulayan Yılmaz, şunları dile getirdi:

"Denizlere yönelik bilimsel çalışmalar, günümüzde yalnızca akademik ilgi alanı olarak değil, ülkemizin denizdeki hak ve menfaatlerinin bilimsel bilgiyle desteklenmesi açısından da önem taşımaktadır. 'Mavi vatan' vizyonu çerçevesinde ortaya konulan stratejik yaklaşım, denizlerdeki duruşun güvenilir ve nitelikli bilimsel verilerle güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır."

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Özdaş ise enstitünün kuruluşundan bu yana denizleri yalnızca fiziksel ve biyolojik alan olarak değil, stratejik mekan olarak ele aldıklarını anlattı.

Programda Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Özügergin, "Geçmişten Geleceğe Deniz Bilimleri" konferansında konuşma yaptı.

Etkinlik, "Mavi Miras" fotoğraf sergisinin gezilmesiyle sona erdi.

