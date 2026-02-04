Dolar
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Gündem

İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağışa karşı "kırmızı alarm" verildi

İspanya'nın güneyindeki Endülüs özerk bölgesinde şiddetli yağış riski nedeniyle "kırmızı alarm" verildi.

Şenhan Bolelli  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağışa karşı "kırmızı alarm" verildi

Madrid

Endülüs bölgesinde beklenen şiddetli yağmurlara karşı "kırmızı alarm" verilirken, olası nehir taşkınlarına karşı önlem olarak Cadiz, Jaen ve Malaga illerinde sel riski taşıyan bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

Endülüs özerk hükümeti, 47 belediyede yaşayan vatandaşların cep telefonlarına acil uyarı mesajları göndererek, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını istedi.

Ayrıca bölgede güvenliği sağlamak ve olası bir sel felaketinde yardım almak için Askeri Acil Müdahale (UME) biriminden 250 askerin 90 zırhlı araçla Huelva, Granada ve Cadiz kentlerine sevk edildiği açıklandı.

Diğer yandan özerk hükümet, Almeria kenti dışında Endülüs genelinde okulları bir günlüğüne tatil etti.

Bölgedeki kısa ve orta mesafeli tren seferleri de iptal edildi.

Vatandaşların olası su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinin kapılarına kum torbaları ile set kurduğu, günlük ihtiyaçlarını karşılamak için alışverişlerini bir gün önceden yaparak evlerinden çıkmamaya özen gösterdiği bildirildi.

Meteroloji yetkilileri, Endülüs'te gün içinde metrekareye 200 kilogram yağışın düşebileceği ve rüzgarın saatteki hızının 80 kilometreyi bulabileceği tahmininde bulundu.

Valensiya'da Ekim 2024'te yaşanan sel felaketi

İspanya'nın Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te yaşanan sel felaketinde 230 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede şimdiye kadar yaşanan en büyük doğal afet olan Valensiya'daki sel felaketinde vatandaşlara gerekli uyarılar yapılmadığı ve önlemler alınmadığı gerekçesiyle başlayan siyasi tartışmalar halen devam ediyor.

Valensiya Özerk Hükümet Başkanı Carlos Mazon, felaketten yaklaşık bir yıl sonra, Kasım 2025'te istifa etmek zorunda kalmıştı.


