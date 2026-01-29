İspanya'da nehir taşması sonucu mahsur kalan 50 kişi tahliye edildi
İspanya'nın Cadiz kentinde bulunan Guadalete Nehri'nin taşması sonucu meydana gelen sel baskınlarında mahsur kalan yaklaşık 50 kişi, İspanya Sivil Muhafız Teşkilatı ekiplerince kurtarıldı.
Yapılan açıklamaya göre, nehrin taşmasıyla Las Pachecas, Lomopardo ve San Isidro de Guadalete yerleşim yerlerinde su baskınları yaşandı. İspanya Sivil Muhafız Teşkilatına bağlı ekipler, evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişiyi tahliye ederek güvenli bölgelere ulaştırdı.
