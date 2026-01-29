Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz" ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile gerçekleştirilen imza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
"(Özbekistan'la) Son 10 yılda ikili ticaret hacmimizi üç kat artırdık. Yeni hedefimiz olan 5 milyar dolara da yakında ulaşacağımıza inanıyorum."
"Yürek yüreğe verdiğimiz müddetçe Allah'ın izniyle içinde bulunduğumuz asra Türk dünyasının mührünü vuracağımızdan eminiz."
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev: Türkiye dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Türkiye'nin küresel ölçekte giderek daha fazla etki kazandığını belirterek, "Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor." dedi.
Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye'nin sadece Müslüman dünyasında değil, belki küresel ölçekte de her alanda giderek daha fazla etki kazandığını ve değerli başarılar elde ettiğini vurgulayan Mirziyoyev, "Türkiye Yüzyılı" stratejik programının düzenli bir şekilde uygulandığını söyledi.
Mirziyoyev, Ankara'nın sesinin uluslararası arenada daha gür şekilde yankılandığını belirterek, "Ülkeniz kelimenin tam anlamıyla dünyanın yeni jeopolitik güç merkezlerinden biri haline geliyor." ifadesini kullandı.
Bu durumun Özbekistan'ı sevindirdiğini dile getiren Mirziyoyev, bu başarılar dolayısıyla Özbek halkı ve kendisi adına Türkiye'yi tebrik etti.