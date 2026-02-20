Dolar
43.83
Euro
51.72
Altın
5,071.02
ETH/USDT
1,968.90
BTC/USDT
67,700.00
BIST 100
13,934.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir'deki Örnek Mahallesi Merkez Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Kaan Bozdoğan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle vakti Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, hayırseverlerin destekleriyle deprem riski nedeniyle yeniden inşa edilen Örnek Mahallesi Merkez Camisi'ne geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Ramazan, cami ve hayat" konulu hutbe irat edip, cuma namazını kıldırdı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra Cemre Vakfınca Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek tanıtım programına katılmak için camiden ayrıldı. Cami çıkışında kendisini bekleyen vatandaşlar, Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile KADEM Başkanı Canan Sarı da camiye geldi.

Aynı anda 600 kişi ibadet edebiliyor

Güncel deprem yönetmeliklerine uygun şekilde 2023 yılında yeniden yapımına başlanan cami, güvenli ve modern yapısıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Yalnızca bir ibadet mekanı olarak değil, çocuklara yönelik Kur'an kursları, eğitim alanları ve sosyal donatılarıyla mahalle hayatının buluşma noktası olarak tasarlanan camide, yaklaşık 600 kişi aynı anda ibadet edebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Kayacık ailesi ile iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti
"Cemre Vakfı Tanıtım Programı" AKM'de yapıldı
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti

Gazze'de on binlerce kişi ramazanın ilk cumasında, İsrail saldırılarında yıkılan camilerin enkazında saf tuttu

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı

Camilerde ramazanın ilk cuma namazı kılındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bilinci vatan bilincidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bilinci vatan bilincidir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye çalışmalarında kayda değer mesafe alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet