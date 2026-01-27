Bakan Yumaklı'dan Antalya'daki sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin açıklama
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Antalya'da etkili olan sel ve hortumdan etkilenen üreticilere ilişkin "Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.
Antalya'da etkili olan sel, su baskını, fırtına ve hortumdan etkilenen tüm üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.