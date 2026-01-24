Dolar
Ekonomi

Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkmasının, ülkenin güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşünün somut bir göstergesi olduğunu bildirdi.

Doğukan Gürel  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Bakan Bolat: İspanya’ya ihracatın ilk kez 10 milyar doları aşması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşün göstergesidir Fotoğraf: Burak Uçar/AA

Ankara

Bakan Bolat NSosyal hesabından, AA'nın, Türkiye'nin İspanya'ya yıllık ihracatının ilk defa 10 milyar doların üzerine çıkmasına ilişkin haberini paylaşarak, iki ülke ticari ilişkilerine yönelik değerlendirmede bulundu.

Sanayiden otomotive ihracatın her alanında gücünü artıran güçlü Türkiye'nin küresel ticarette söz sahibi olmayı sürdürdüğüne işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin İspanya'ya ihracatının ilk kez 10 milyar doların üzerine çıkması, güçlü ve istikrarlı ekonomik yürüyüşümüzün somut bir göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda Türkiye Yüzyılı'nı 'ticaretin yüzyılı' yapma kararlılığıyla hedeflerimize emin adımlarla ilerliyor, belirlenen hedefleri birer birer yakalamakla kalmayıp, aşmanın gururunu yaşıyoruz."

