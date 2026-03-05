Dolar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara’da “PTT İftar Programı”nda konuşuyor.
logo
Dünya

ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye "İran" tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılarına destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya ile İngiltere yönetimlerine yüklendi.

Hakan Çopur  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye "İran" tepkisi

Washington

Amerikan New York Post gazetesine telefonla mülakat veren ABD Başkanı Trump, İran gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hem İspanya hem de İngiltere yönetimlerine seslenen Trump, İsrail ile başlattıkları İran'a yönelik saldırılarla ilgili bu iki ülkeden güçlü destek beklediğini vurguladı.

Trump, "Bu süreçte birçok kazanan var ama İspanya bir kaybeden ülke ve İngiltere de büyük hayal kırıklığı. İspanya'nın davranışları NATO'ya düşmanca." değerlendirmesini yaptı.

İspanya'nın hem üslerini ABD ordusuna kullandırmamasından hem de NATO kapsamındaki yüzde 5'lik katkı payını ödememesinden şikayet eden ABD Başkanı, "İyi bir takım oyuncusu değiller, bir daha İspanya ile takım oyuncusu olmayacağız." dedi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'e de yüklenen Trump, "Kendisi Winston Churchill değil. Onun performansı hayal kırıklığı. Bize sorgusuz ve tereddütsüz destek vermeli, mesela üsleri kullanma konusunda..." diye konuştu.

Trump, dünkü İran açıklamalarında da bu iki ülkeye tepki göstermiş ve İspanya ile ticari ve ekonomik ilişkileri kesme tehdidinde bulunmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İspanya'nın üslerini kullandırma konusunda ABD ordusuyla anlaştığını ifade etmiş ancak Leavitt'in bu açıklaması kısa süre sonra İspanya tarafından yalanlanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la telefonda görüştü
MİT'in desteğiyle Suriye'de sabotaj eylemleri düzenlemeye hazırlanan DEAŞ hücresi çökertildi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, İran’ın Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısını kınadı

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "ülkeyi terk edin" çağrısı

