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Dünya

ABD'de Minnesota Üniversitesinden bir öğrenci, göçmenlik dairesi ICE tarafından gözaltına alındı

ABD'de Minnesota Üniversitesinden ismi açıklanmayan bir öğrencinin, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

Irmak Akcan  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
ABD'de Minnesota Üniversitesinden bir öğrenci, göçmenlik dairesi ICE tarafından gözaltına alındı

Ankara

The New York Times'ın haberine göre, Üniversite Rektörü Rebecca Cunningham, konuya ilişin yaptığı açıklamada, öğrencinin kampüs dışındaki bir evde gözaltına alındığını bildirdi.

Üniversitenin gözaltına alınmasından önceden haberi olmadığını aktaran Cunningham, olay meydana gelmeden önce federal yetkililerle herhangi bir bilgi paylaşılmadığını vurguladı.

Rektör, üniversite öğrencisinin adını ya da sahip olduğu vize türünü açıklamadı.

Öte yandan üniversite sözcüsü Jake Ricker, öğrencinin "Carlson School of Management"a kayıtlı olduğunu söyledi.

ICE yetkilileri ise konuyla ilgili bilgi talebine yanıt vermedi.

Minnesota Senatörü Doron Clark, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kampüslerimiz tüm öğrenciler, personel ve ziyaretçiler için güvenli yer olmalıdır. Trump yönetiminin arkadaşlarımızı, ailemizi ve komşularımızı anlamsızca şeytanlaştırmasına karşı durmalıyız." ifadelerini kullandı.

Minnesota Üniversitesi, 2024'te Filistin'e destek protestolarına ev sahipliği yapan büyük üniversiteler arasında yer almıştı.

Adalet Bakanlığı, şubatta üniversitenin, "Yahudi öğrencileri ve öğretim üyelerini yasa dışı ayrımcılıktan koruyup koruyamadıklarını" belirlemek üzere müfettişlerin ziyaret edeceği 10 okul arasında yer aldığını duyurmuştu.

Üniversitenin 5 kampüsünden biri olan "Twin Cities" kampüsü de Eğitim Bakanlığının bu ay Yahudi karşıtlığı suçlamaları nedeniyle "potansiyel yaptırım eylemleri" riski altında olduğu konusunda uyardığı 60 okul listesinde yer almıştı.

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