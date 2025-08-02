Trump, Witkoff'un Gazze ziyaretinin "kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını söyledi
ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze'ye yaptığı ziyarette, "bölgedeki kıtlık ve gıda temini" konusuna odaklandığını ve ilgili kişilerle "çok verimli" toplantılar gerçekleştirdiğini kaydetti.
Washington
Trump, hafta sonu tatilini New Jersey'de geçirmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken, basın mensuplarına gündemi değerlendirdi.
- İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
- ABD Başkanı Trump, Gazze'ye yardım planı çalışmasının sürdüğünü söyledi
- İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile görüştü
- ABD, Witkoff'un Gazze raporu sonrası yeni bir "gıda dağıtım planı" açıklayacak
- Trump'tan, Rusya'ya tepki olarak iki nükleer denizaltının "uygun bölgelere" konuşlandırılması talimatı
Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff'un, İsrail ve Gazze'ye yaptığı son ziyaretin çok iyi geçtiğini söyleyerek, "Steve Witkoff ile konuştum. Birçok kişiyle harika toplantılar yaptı. Toplantının ana konusu (Gazze'ye) gıda yardımıydı, bunları size daha sonra anlatacağım, ama temelde halka gıda ulaştırmak için toplantılar yaptı." ifadesini kullandı.
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Trump, daha önce Gazze'de "gerçek bir açlık" olduğunu kabul etmiş ve perşembe günü, "Orada olanlar korkunç. Evet, korkunç bir şey. İnsanlar çok açlık çekiyor." demişti.
ABD Başkanı Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, Gazze'yi ziyaret amacının Trump'a bölgedeki durumu net bir şekilde aktarmak olduğunu kaydetmişti. Trump'ın talimatıyla İsrailli yetkililerle bir araya gelerek Gazze'deki insani durumu görüştüklerini ifade eden Witkoff, dünkü Gazze ziyaretinin 5 saat sürdüğünü aktarmıştı.
Witkoff'un, İsrail-ABD güdümlü GHF'nin Gazze'nin Refah kentindeki dağıtım merkezine gittiği, oradan da Han Yunus'taki merkeze gideceği belirtilmişti.
Sosyal medyada yer alan fotoğrafta, Witkoff'un ziyareti sırasında Refah'taki dağıtım noktasında yardım için bekleyen kişi sayısının, diğer günlerde olana nazaran oldukça düşük olması dikkati çekmişti.
Trump, Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını söyledi
Trump, bir soru üzerine, "Hindistan'ın artık Rusya'dan petrol almayacağını anlıyorum. Öyle duydum, doğru mu değil mi bilmiyorum. Bu, iyi bir adım. Bakalım neler olacak." diye konuştu.
ABD Başkanı Trump, Hindistan'a uygulayacağı tarifeyi yüzde 25 olarak açıklamış ve bu ülkenin Rusya'dan petrol almasından memnun olmadığını belirtmişti.
Öte yandan Hindistan'ın devlet petrol rafinelerinin Rusya'dan petrol satın alma işlemlerini kademeli olarak azaltmaya başladığı haberleri kamuoyuna yansımıştı.
Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarına karşılık veren Trump'tan "hazırlıklı olmalıyız" mesajı
Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in açıklamalarına atıf yaparak, söz konusu nükleer olunca her anlamda hazır olmaları gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı, "O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız. Bir tehditte bulunuldu, bize göre bu uygunsuzdu ve biz de halkımızın güvenliği için bunu (iki nükleer denizaltının yeniden konuşlandırılması) yaptık." diye konuştu.
Trump, dün yaptığı açıklamada, eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıkladı.
Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.
Medvedev, pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.
Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." değerlendirmesinde bulunmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.