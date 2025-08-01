İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 3 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 162'ye çıktığı bildirildi.
İstanbul
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
"Gazze'de açlık sessizce can almaya devam ediyor. Ama biz asla susmayacağız." diyen Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 3 kişinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini aktardı.
Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 92'si çocuk 162'ye yükseldiğini kaydetti.
Gazze'de açlıktan hayatını kaybeden Filistinlilere işaret eden Burş, "Dünya hala izliyor, sınır kapıları kapalı, insani yardımların ulaştırılması yalan açıklamalarla engelleniyor." ifadelerini kullandı.
BM: Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken 100'den fazla kişi öldürüldü
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını bildirdi.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, Gazze'deki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.
Gıdaya ulaşmak için hiç kimsenin hayatını riske atmaması gerektiğinin altını çizen Haq, sivillerin her koşulda korunması gerektiğini vurguladı.
Haq, topluma yeterli düzeyde yardımın engelsiz dağıtılması gerektiğine dikkati çekerek, aylardır süren yoksunluğun krizi derinleştirdiği konusunda uyardı.
Bunun için Gazze'ye giden yardımlardaki engellerin kaldırılması gerektiğini ifade eden Haq, insani yardım çalışanlarının da hızlı ve güvenli bir şekilde görevini yapmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.
Haq, Gazze'de son 2 günde gıdaya ulaşmaya çalışırken İsrail'in "askerileştirilmiş" yardım dağıtım noktalarında 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, yüzlerce kişinin de yaralandığını duyurdu.
UNICEF: Gazze'ye yönelik alınacak kararlar on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyecek
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze'de bir yol ayrımında olunduğunu ve alınacak kararların on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyeceğini söyledi.
Chaiban, İsrail, işgal altındaki Filistin toprakları ve Gazze'ye 5 günlük ziyaretinin ardından BM'deki gazetecilere açıklamalarda bulundu.
"Bugün sizlere derin bir aciliyet ve büyük bir endişeyle sesleniyorum" ifadesini kullanan Chaiban, onlarca yıldır çözülemeyen bir ihtilafın üzerine ortaya çıkan 7 Ekim 2023 saldırısının ardından Gazze'ye 4 ziyaret düzenlediğini aktardı.
Ted Chaiban, "Haberlerde gördüğünüz görüntülerden ne olduğunu biliyorsunuz ama orada olmak yine de insanı şok ediyor. Derin acının ve açlığın izleri ailelerin ve çocukların yüzlerine kazınmış durumda." dedi.
Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 18 binden fazla çocuğun öldürüldüğünü ve bunun günde ortalama bir sınıf dolusuna tekabül edecek 28 çocuğun öldürülmesi anlamına geldiğini belirten Chaiban, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklar sevdiklerini kaybetti, açlar, korkuyorlar, travma yaşıyorlar ve Gazze şu anda ciddi bir kıtlık riskiyle karşı karşıya. Bu durumun bir süredir gelişmekte olduğunu biliyoruz, ancak şu anda kıtlık eşiğini aşan iki gösterge mevcut. Gazze'de her 3 kişiden 1'i günlerce yiyecek bulamıyor ve yetersiz beslenmeye dair ölçütler artık kıtlık eşiğini geçmiş durumda. Küresel akut yetersiz beslenme oranı yüzde 16,5'in üstüne çıktı. Bugün itibarıyla 320 binden fazla küçük çocuk akut yetersiz beslenme riski altında. Bu çocuklar bir doğal afetin kurbanı değil. Onlar aç bırakılıyor, bombalanıyor ve yerinden ediliyor."
Gazze'de bir yol ayrımında olunduğunun ve alınacak kararların on binlerce çocuğun yaşayıp yaşamayacağını belirleyeceğinin altını çizen Chaiban, UNICEF'in yoğun çaba sarf etmeye devam ettiğini, ancak ihtiyaçların çok büyük boyutta olduğunu vurguladı.
Gazze'ye insani erişimde bir miktar iyileşme olduğunu ancak bunun yetersiz olduğunu ifade eden Chaiban, İsrail makamlarıyla yürüttükleri görüşmelerde sivillerin ve çocukların korunması için askeri angajman kurallarının gözden geçirilmesini talep ettiklerini vurguladı.
Chaiban, "Çocuklar, bir yardım dağıtım merkezinde sırada beklerken ya da su almaya giderken öldürülmemeli. İnsanlar bir yardım konvoyuna saldırmak zorunda kalacak kadar çaresiz bırakılmamalı." diye konuştu.
Daha fazla insani yardım ve ticari geçişin sağlanması gerektiğini kaydeden Chaiban, durumu istikrara kavuşturmak ve halkın çaresizliğini azaltmak için günde 500 tıra yakın geçişin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.
Ted Chaiban, aksi halde halkın konvoylara saldırmak zorunda kaldığını, Birleşmiş Milletlerin (BM) bunu "yağmalama" değil, "kendi kendine dağıtım" olarak tanımladığını anımsattı.
Yetersiz beslenmiş bir çocuğun ne kadar sürede toparlanabileceğine ilişkin ise Chaiban, eğer tedavi amaçlı özel besinlere erişim sağlanırsa ve anne de özel besin desteği alırsa, çocuğun fiziksel olarak görece hızlı toparlanabileceğini dile getirdi.
Chaiban, "Ancak duygusal iyilik hali, bodurluk riski ve çocuğun ruh sağlığı açısından ortaya çıkacak etkiler, bulunduğu durum uzadıkça daha da kötüleşecektir." uyarısında bulundu.
"Çocuklar savaş başlatmaz ama savaşlardan en çok onlar etkilenir"
Ted Chaiban, işgal altındaki Batı Şeria'da da çocukların tehdit altında olduğunu belirterek, bu yıl şu ana kadar burada 39 Filistinli çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.
"Çocuklar savaş başlatmaz ama savaşlardan en çok onlar etkilenir" diyen Chaiban, UNICEF için fonlama gerektiğinin de altını çizdi.
Chaiban, UNICEF'in Gazze için yaptığı yardım çağrısının kritik derecede yetersiz finanse edildiğini, sağlık ve beslenme alanındaki ihtiyaçların sadece yüzde 30'unun karşılanabilmiş durumda olduğunu söyledi.
Gazze'deki saldırıların 22 ay süreceğini asla tahmin dahi edemeyeceğini aktaran Chaiban, "Çocukların tüm beklentisi kalıcı bir ateşkes ve siyasi bir çıkış yoludur." diye konuştu.
Gazze "açlıktan" ölüyor
İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.
Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.
Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.
Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.
Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.
Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.
İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 332 Filistinli hayatını kaybetti, 147 bin 643 kişi de yaralandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.