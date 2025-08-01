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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD Başkanı Trump, Gazze'ye yardım planı çalışmasının sürdüğünü söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in insani krize sürüklediği Gazze Şeridi'ne yardım planı çalışmasının sürdüğünü açıkladı.

Burak Dağ  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
ABD Başkanı Trump, Gazze'ye yardım planı çalışmasının sürdüğünü söyledi Fotoğraf: Celal Güneş/AA

Kudüs

"Axios" haber sitesine konuşan Trump, Gazze’ye "yardım" için bir plan üzerinde çalıştıklarını belirtti.

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ABD Başkanı Trump'ın dile getirdiği yardım planının ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" üzerinden mi yoksa Birleşmiş Milletler başta olmak üzere diğer yardım kuruluşları üzerinden mi hayata geçirileceği henüz netlik kazanmadı.

Trump, "İnsanlara yardım etmek istiyoruz. Yaşamlarına yardımcı olmak istiyoruz. İnsanları doyurmak istiyoruz. Bu çok uzun zaman önce olması gereken bir şeydi." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki açlığa dair haberlerden "endişe duyduğunu" belirten Trump, Hamas'ı bölgeye giren yardımları yağmalamakla suçladı.

Öte yandan Trump, İsrail’de Başbakan Binyamin Netanyahu'yla görüşen ve ardından Gazze Şeridi'nin güneyinde Refah kentinde yer alan "Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın" dağıtım noktasını ziyaret eden Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile henüz görüşmediğini de kaydetti.

Beyaz Saray, dün Witkoff 'un Gazze'de sahada gerçekleştireceği temasların ardından Trump'a rapor sunacağını belirtmiş, rapor doğrultusunda yeni bir gıda yardımı dağıtım planının onaylanacağını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump bugün Beyaz Saray’da düzenlediği törende de benzer açıklamalarda bulunarak "(Gazze'de) İnsanlar çok aç, yaşananlar korkunç." demişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle 90'ı çocuk, 159 kişi hayatını kaybetti.

Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

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