Dolar
40.67
Euro
46.49
Altın
3,290.20
ETH/USDT
3,720.00
BTC/USDT
116,584.00
BIST 100
10,743.20
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesine resmi ziyaret gerçekleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile bir araya geldi.

Faruk Hanedar  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Kudüs

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, görüşmenin Netanyahu'nun ofisinde gerçekleştiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Witkoff ve Netanyahu'nun bir araya geldiğini gösteren kısa bir görselin paylaşıldığı açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Yerel basın, üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberde, Witkoff ile Netanyahu'nun Gazze'de aşamalı ve kısmi bir ateşkes ve esir takası anlaşmasından, kapsamlı bir anlaşmaya geçme olasılığını görüştüğünü öne sürdü.

Habere göre İsrailli yetkili, "İsrail ve ABD arasında, Hamas'ın reddedici tutumu ışığında, bazı esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir çerçeveden, tüm esirlerin serbest bırakılmasına, Hamas'ın silahsızlandırılmasına ve Gazze Şeridi'nin askerden arındırılmasına yönelik bir çerçeveye geçilmesi gerektiği konusunda mutabakat sağlandı." iddiasında bulundu.

Yetkili, İsrail ve ABD'nin Gazze'ye insani yardımı artırmak için aynı anda çalışacaklarını savunarak bu sırada İsrail ordusunun saldırılarını sürdüreceğini belirtti.

Ateşkes müzakereleri

Hamas, son turda İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkes için arabulucuların sunduğu taslağa ilişkin yanıtını ilettiğini bildirmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi, arabulucular yoluyla Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve değerlendirildiğini açıklamış, aynı gün müzakere heyeti Katar'ın başkenti Doha'dan geri çağrılmıştı.

Witkoff, "Hamas'ın ateşkes konusunda isteksiz" olduğunu iddia ederek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını kaydetmişti.

Hamas, Witkoff'un Hamas'a yönelik "olumsuz açıklamalarından" şaşkınlık duyduklarını belirterek "kalıcı bir ateşkese varılması ve engellerin aşılmasına katkıda bulunacak şekilde" müzakerelere katılım ve bu sürecin tamamlanması konusunda kararlı ve istekli olduklarını vurgulamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelinde kuraklıktan kurtulmak, yangınlardan korunmak ve şehitler için dua edildi
RTÜK, aile ve çocuk dostu yapımları ödüllendirecek
Sıcaklıklar 19 kentte 40 derecenin üzerine çıktı
Eski tip sürücü belgelerini yenileme süresi 31 Ekim'e uzatıldı
Dışişleri Bakanı Fidan, Milli Savunma Bakanı Güler ve MİT Başkanı Kalın ile görüştü

Benzer haberler

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile görüştü

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Temsilcisi Witkoff ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile Orta Doğu'daki durumu görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan "Netanyahu yönetimine baskının artırılması" çağrısı

Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına İsrail'den tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi

Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına İsrail'den tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi
UCM, Macaristan'ın Netanyahu'yu tutuklamayarak yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti

UCM, Macaristan'ın Netanyahu'yu tutuklamayarak yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti
Uzmanlara göre, İsrail'in uluslararası soruşturmalara yönelik engellemeleri tüm hukuk sistemini hedef alıyor

Uzmanlara göre, İsrail'in uluslararası soruşturmalara yönelik engellemeleri tüm hukuk sistemini hedef alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet