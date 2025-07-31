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Dünya

ABD'de 2017'de görülen 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığı bildirildi

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı.

Emirhan Demir  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
ABD'de 2017'de görülen 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığı bildirildi

Ankara

WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.

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Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.

Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.

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