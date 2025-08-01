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Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar hakkında telefonda görüştü.

Gökhan Çeliker  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda görüştü.

Görüşmede, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalar ele alındı.

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