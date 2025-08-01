Kartal'da iş yerinde yangın
Kartal'da iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.
İstanbul
Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.
İstanbul Kartal'da iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor https://t.co/FNlPPdArfz pic.twitter.com/xR5849cgRX— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 1, 2025
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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