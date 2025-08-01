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Kartal'da iş yerinde yangın

Kartal'da iş yerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Halis Akyıldız, Büşra Alakoyun  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Kartal'da iş yerinde yangın Fotoğraf: Halis Akyıldız/AA

İstanbul

Çavuşoğlu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yoğun duman oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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