Dolar
40.67
Euro
46.47
Altın
3,299.68
ETH/USDT
3,616.80
BTC/USDT
114,798.00
BIST 100
10,735.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - Elazığ Palu'da maden ocağında göçük meydana geldi. -VTR-
logo
Dünya

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" belirtti

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye yönelik müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" ve ülkenin istikrarına yardımcı olmadığını belirterek, bu konuda İsrail ile "ortak bir anlayışa" sahip olmadıklarını söyledi.

Hakan Çopur  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" belirtti

Washington DC

ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlenen bir brifingde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack,, Suriye ile ilgili birçok başlıkta gündemdeki konuları değerlendirdi.

Barrack, ABD olarak Suriye'nin istikrara kavuşmasını istediklerini ve bunun için hem Suriye'deki yönetimle hem de başta Türkiye olmak üzere komşu ülkelerle yakın çalıştıklarını kaydetti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD'li büyükelçi, "İsrail'in eylemleri Suriye'deki sürece yardımcı oluyor mu?" sorusuna, "Bu durum işleri karmaşıklaştırıyor mu? Evet, işleri karmaşıklaştırıyor." yanıtını verdi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi de olan Barrack, "Bana göre İsrail saldırgan değil ancak (eylemleri) yardımcı olmuyor. (Suriye konusunda) Ortak bir anlayışa sahip olmadığımız için yardımcı olmuyor." yorumunu yaptı.

İsrail'in İran ile arasında başka bir tehdit unsuru olmasını istemediğini ve bunu anladıklarını ifade eden Barrack şu değerlendirmeleri yaptı:

"İsrail şu anda sınırlarına çok duyarlı. Suriye, İsrail ile savaş istemiyor. Kişisel görüşüme göre İsrail, Suriye'ye odaklanmış değil onlar Golan Tepeleri'ni İran sınırına kadar genişleteceklerini söylüyor. Onlar, kendileriyle İran arasında güvenilir ortaklardan oluşan temiz bir bölge istiyorlar. İran'a görüş açısı istiyorlar ve buradan İran'a kadar kimse bize karışmayacak diyorlar."

Türkiye çok yardımcı oluyor

Öte yandan Barrack, Suriye'de güvenliğin sağlanmasında ve yönetimsel istikrar gibi konularda Ankara'nın her konuda çok yardımcı olduğunun altını çizerek, "Türkiye inanılmaz derecede işbirliği yapıyor. Suriye hükümeti de bu yardımı kabul etmekte inanılmaz işbirliği yapıyor. Ancak süreç yavaş ilerliyor. Yaklaşık 10 milyon Suriyeli geri dönmek istiyor." yorumunu yaptı.

Türkiye ile Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında (Şam yönetiminin hakim olduğu alan sayesinde) bir nevi "tampon bölge" oluştuğunu, ayrıca Dürzilerin yaşadığı bölgede de bir tür tampon bölge oluştuğunu anlatan Barrack, ülke içindeki güvenlik dengelerinin farkında olduklarını ve ilgili tüm ülkelerle sürekli temas halinde olduklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 11 ilde 40 derecenin üzerine çıktı
Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma
Milli İstihbarat Akademisi, İsrail ile İran arasındaki "12 Gün Savaşı"nı raporlaştırdı
Temmuzda termometreler rekor sıcaklıkları gösterdi
Kene avcısı kınalı kekliklere dürbünlü, fotokapanlı ve dronlu takip

Benzer haberler

Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

Türkiye balıkçı gemisi üretimi ve ihracatında dünyada ilk sırada

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin "işleri karmaşıklaştırdığını" belirtti

Federal yargıç, ABD yönetiminin göçmenlerin Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirme kararını durdurdu

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı

THY, Halep uçuşlarını yeniden başlattı
Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?

Sömürgeci tahakkümün beden siyaseti: Gazze'deki şiddet neyi amaçlıyor?
Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma

Şile'de kadın polise başörtüsünden dolayı hakaret eden şüpheli hakkında soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet