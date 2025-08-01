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Adana'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaralandı

Adana'da bir eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve bir yolcu yaralandı.

Bekir Ömer Fansa, Mehmet Sancakzade, Eren Bozkurt  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Adana'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaralandı Fotoğraf: Bekir Ömer Fansa/AA

Adana

Vali Yavuz Selim Köşger, AA muhabirine, Yüreğir ilçesi Özler Mahallesi'nde, saat 19.20 sıralarında Kelaynak pistindeki özel bir havacılık şirketine ait "Ultra Light" sınıfı eğitim uçağının düştüğünü söyledi.

Köşger, kaza sonucu yaralanan pilot Burak Yürekli (39) ve yolcu Şeyda Doğan'ın, Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığını belirtti.

Yaralıların durumunun ağır olduğunu dile getiren Köşger, "Kaza nedeniyle yaralanan 2 vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kelaynak Pisti'nin yakınındaki narenciye bahçesine düşen eğitim uçağında inceleme yaptı.

Jandarma ekipleri, girişini kapattığı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Pilot Yürekli, daha önce AA'ya özel demeç vermiş, çocuklara uçakları tanıtmıştı.

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