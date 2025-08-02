Dolar
40.65
Euro
47.11
Altın
3,363.37
ETH/USDT
3,466.10
BTC/USDT
113,164.00
BIST 100
10,746.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü

Konya'nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir köprü çöktü, bazı evleri su bastı.

Savaş Güler, Abdulkadir Uysal  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü Fotoğraf: Abdulkadir Uysal/AA

Konya

Akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kısa süre içerisinde şiddetini artırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İlçe merkezindeki bir köprü sel nedeniyle çökerken, bazı evlerde de su baskınları oluştu. Akşehir Caddesi'nde ise kara yolu sel nedeniyle zarar gördü.

Yağışa hazırlıksız yakalanarak, araçlarında mahsur bazı vatandaşlar, kepçe ve greyderler yardımıyla kurtarıldı.

İlçe Kaymakamı Deniz Atasoy ile Belediye Başkanı Subhan Günaltay ise belediye ekiplerince yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Belediye ekipleriyle Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi (KOSKİ), Karayolları ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, taşkınların önlenmesi ve suların tahliyesi için çalışma başlattı.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenilen sağanağın ardından, hasar tespit çalışmalarına başlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, NeXT Sosyal'i anlattı
Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü
Adana'da eğitim uçağı düştü, 2 kişi yaralandı
Termometreler 14 kentte 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü

Konya'da etkili olan sağanak sele dönüştü

Ankara ve Konya için sağanak uyarısı

Yüzündeki 15 yıllık tükürük bezi tümöründen 5 saatte kurtuldu

Kıraç arazileri değerlendiren çiftçilerin yüzü lavantayla güldü

Kıraç arazileri değerlendiren çiftçilerin yüzü lavantayla güldü
Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı

Konya'nın savunma sanayi ihracatı son 10 yılda 5 kat arttı
Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Konya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet