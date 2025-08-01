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Dünya

Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen sürmesi nedeniyle Moskova'ya tepki

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen devam etmesinden üzüntü duyduğunu belirten ABD Başkanı Donald Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç." ifadesiyle Moskova'ya tepki gösterdi.

Hakan Çopur  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
Trump'tan Rusya-Ukrayna Savaşı'nın halen sürmesi nedeniyle Moskova'ya tepki

Washington

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir imza töreninde, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Orta Doğu'dan sonra Moskova'ya gideceğini ve burada görüşmelerine devam edeceğini söyleyen Trump, savaşı sona erdirmeye yönelik adım atmadığı gerekçesiyle Rusya'ya tepkisini dile getirdi.

Trump, "Bence Rusya'nın yaptığı şey iğrenç. Bu (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıydı. Benim savaşım değildi. Ama seçilirsem bunu durdurmaya çalışacağım dedim. Bence Rusya'nın yaptığı şey çok kötü. Birçok Rus ve Ukraynalı ölmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bu savaşa hiç dahil olmaması gerektiğini vurgulayan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yaptığı çağrıların karşılık bulmamasına da tepki gösterdi.

"Yakın zamanda Rusya'ya yaptırımları uygulayacağız ancak bu yaptırımların onu (Putin'i) rahatsız edip etmeyeceğinden emin değilim." diyen Trump, yaptırımların Moskova'ya etkisinden emin olmasa bile bunları uygulayacaklarını belirtti.

ABD Başkanı Trump, ateşkes ve barış süreci konusunda adım atmamakla suçladığı Rusya'ya 10 gün içerisinde yaptırım uygulayacağını duyurmuştu.

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