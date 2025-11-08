Dolar
Gündem

Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor

Tarım Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve tedavi süreci devam eden bozayının sağlığına kavuştuktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor

Ankara

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Kars Sarıkamış'ta yol kenarında bitkin halde bulunan ve köpek saldırısına uğradığı değerlendirilen bozayının, ekipler tarafından Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Yapılan kontrollerde kırık tespit edilmezken, vücudunda çeşitli yara ve eziklere rastlandı. Tedavi süreci devam eden bozayı, sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak." ifadesi kullanıldı.

Kars'ta bitkin bulunan yaralı bozayının tedavisi sürüyor
