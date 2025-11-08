Dolar
Gündem

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı

Bursa'da, "rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Büşra Nur Yılmaz  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Bursa

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" şüphesiyle yürütülen, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin tutuklandığı soruşturma kapsamında polis ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda, eski Nilüfer Belediyesi Meclis üyeleri Ş.O. ve A.Ç. ile eski CHP Nilüfer İlçe Başkanı F.Y. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamındaki aramalarda ele geçirilen gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma

Soruşturma kapsamında 10 Ekim'de gözaltına alınan 22 zanlıdan Turgay Erdem ile eski Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, mühendis Metin Yaşar Ç, iş insanı Hulusi K, müteahhitler Serkan B, Mehmet Ziya A, Namık Ziya M, Ekrem P, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, eski memur Mehmet Fatih Ç, firma çalışanı Berk O. ve Ersel Ç. tutuklanmıştı.

Turgay Erdem'in eşi Z.E, kayınbiraderi M.T, mimarlar U.T. ve M.K, müteahhitler Ş.A. ve M.A ile şoför E.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda bir miktar para ve ziynet eşyası ile gayrimenkul, araç, banka ve kripto para hesaplarına el konulduğu, ayrıca soruşturma kapsamında 1 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla kayyum atandığı öğrenilmişti.

Bu arada aranan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

Bu haberi paylaşın
