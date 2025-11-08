Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 30 yıllık işgale son veren Karabağ Zaferi'nin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiği, adaletin ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Aynur Ekiz  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025


Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından Karabağ Zaferi'nin 5. yılına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü yıl dönümünü yürekten tebrik ederim. 30 yıllık işgale son veren Karabağ Zaferi, dost ve kardeş Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis ettiği, adaletin ve Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Bu zaferin kalıcı barışla taçlanması, bölgesel barış ve istikrar adına yeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum."


