Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,407.60
BTC/USDT
101,974.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya, Ukrayna'ya ait 82 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya ait 82 insansız hava aracının (İHA), hava savunma sistemlerince Moskova dahil birçok bölgede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Rusya, Ukrayna'ya ait 82 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Moskova

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, geceden saat 09.00’a kadar 82 İHA’nın hava savunma sistemlerince tespit edildiği ve bunların Moskova da dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde düşürüldüğü belirtildi.

Diğer yandan, Rusya'nın Saratov Bölge Valisi Roman Busargin, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, vurulan İHA parçalarının düşmesi sonucu Saratov kentinde çok katlı bir binanın hasar gördüğünü belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Olay yerinde ilgili servis ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü kaydeden Busargin, "Olayda, 2 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Vologda Bölge Valisi Georgiy Filimonov da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgedeki İHA saldırısı sonucu "Belozyorskaya" trafo merkezinde patlamalar yaşandığını bildirdi.

Elektik kesintisinin yaşanmadığını belirten Filimonov, ilk belirlemelere göre olayda can kaybının olmadığını ifade etti.

"Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerini vurduk"

Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna’ya yönelik faaliyetlerine ilişkin bilgileri de paylaştı.

Açıklamada, Kiev’in Rus topraklarındaki sivillere "terör saldırısı" düzenlediği belirtilerek buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin gece boyunca Ukrayna’daki askeri sanayi tesisleri ile bu işletmelerin çalışmasını sağlayan gaz ve enerji altyapılarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri de dahil olmak üzere havadan, karadan ve denizden uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği ve belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

"Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Volçye yerleşim birimini ele geçirdik"

Ayrıca Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephede tüm yönlerde ilerlediği belirtilen açıklamada, "Doğu askeri grubu birlikleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Volçye yerleşim yerinin kurtarılması sürecini tamamladı." ifadesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Zaporijya bölgesindeki Uspenovka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kocaeli'deki yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı
MİT ve Jandarmanın siber casuslara yönelik operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Benzer haberler

Rusya, Ukrayna'ya ait 82 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Rusya, Ukrayna'ya ait 82 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgelerde etkisiz hale getirildiğini duyurdu

İsrail'in Gazze'de ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 241 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in, Lübnan'ın güneyine düzenlediği İHA saldırısında 7 kişi yaralandı

Zelenskiy, ateşkesin sağlanmasını destekleyecek her türlü görüşmeyi destekleyeceklerini belirtti

Zelenskiy, ateşkesin sağlanmasını destekleyecek her türlü görüşmeyi destekleyeceklerini belirtti
Rusya'daki Dağıstan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi öldü

Rusya'daki Dağıstan bölgesinde helikopterin düşmesi sonucu 4 kişi öldü
AB, Rus vatandaşlarına vize kurallarını sıkılaştırdı

AB, Rus vatandaşlarına vize kurallarını sıkılaştırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet