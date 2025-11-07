Dolar
42.21
Euro
48.89
Altın
4,002.50
ETH/USDT
3,465.50
BTC/USDT
103,537.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ederse uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi ve hava trafik kontrolörleri üzerindeki baskının artması halinde uçuş trafiğinin yüzde 20'ye kadar azaltılabileceği uyarısında bulundu.

Dilara Zengin Okay  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ederse uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

Washington

Duffy, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörlerinin maaş almadan çalışmaya devam etmesinin olası sonuçlarını değerlendirdi.

Yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Duffy, "Eğer bu kapanma nispeten yakın bir zamanda sona ermezse bunun sonucu daha fazla kontrolörün işe gelmemesi olacak." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Duffy, uçuş trafiğinde gittikleri yüzde 10'luk kesintiyi yüzde 15'e belki de yüzde 20'ye çıkarma kararı almak zorunda kalabileceklerini ifade etti.

Böyle bir durumu görmek istemediğini belirten Duffy, kontrolörlerin işe gelmeye başlaması ve baskının azalması durumunda ise bu oranları ters yönde değiştirebileceklerini aktardı.

Duffy, 5 Kasım'da hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını açıklamıştı.

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yayımlanan kararda, uçuşların 7 Kasım'dan itibaren yüzde 4, 11 Kasım'da yüzde 6, 13 Kasım'da yüzde 8 ve 14 Kasım'da yüzde 10 oranında azaltılacağı bildirilmişti.

ABD'li hava yolu şirketleri, bugün itibarıyla FAA'nın havalimanlarındaki trafiğin azaltılması talimatı üzerine yüzlerce uçuşu iptal etmeye başlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ederse uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD'de hükümet kapalı kalmaya devam ederse uçuşlar yüzde 20'ye kadar azaltılabilir

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanı'na yönelik yaptırımları kaldırdı

ABD üniversitelerinin İsrail eleştirilerini Yahudi karşıtlığı olarak yaftaladığı ortaya çıktı

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri erteleyecek

Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatının kontrolüne yönelik aldığı tedbirleri erteleyecek
ABD'de 104 Kongre üyesi, İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını durdurmasını istedi

ABD'de 104 Kongre üyesi, İsrail'den işgal altındaki Batı Şeria'da ev yıkımlarını durdurmasını istedi
Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz

Rusya: ABD ve diğer ülkelerin nükleer alandaki eylemlerini titizlikle takip ediyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet