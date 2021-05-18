AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımızı Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınadıklarını belirtti.
İyi Parti Genel Başkanı Akşener’in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) May 18, 2021
Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.
"Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın, çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netanyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir." ifadesini kullanan Çelik, şöyle devam etti:
"Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sayın Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir. Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı Filistinli çocukların katilleriyle yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır. Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin, 'Filistin düşmanlarına destek veren' bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin."
Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temsil ettiği değerlerin Filistin davasının savunulması, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunması olduğunu vurguladı.
"Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece." ifadesine yer veren Çelik, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleriyle görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir. Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netanyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescid-i Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir. Cumhurbaşkanımız, içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescid-i Aksa'dan, bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.