Dolar
32.72
Euro
35.10
Altın
2,326.53
ETH/USDT
3,391.20
BTC/USDT
61,792.00
BIST 100
10,647.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DRON - İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir restoranda patlama meydana geldi. Kocaeli'de göreve giderken trafik kazasında şehit olan polis memuru Cemalcan Ev için Ordu'nun Gölköy ilçesinde cenaze töreni düzenleniyor. İzmir'in Torbalı ilçesinde bir restoranda meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR- Bursa'nın Nilüfer ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan saldırılarına devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı ateşkes teklifini de desteklediklerini savundu.

Bekir Aydoğan  | 30.06.2024 - Güncelleme : 30.06.2024
Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

İstanbul

The Times of Israel gazetesinde yer alan habere göre, Netanyahu haftalık kabine toplantısı öncesi İsrail’in Gazze’deki saldırılarına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail’in Gazze’de ateşkes teklifini desteklediğini ileri süren Netanyahu, "esirlerin serbest bırakılmasının önündeki tek engelin Hamas olduğunu" iddia etti.

Netanyahu, Gazze’de büyük bir yıkıma yol açan saldırıların "hedeflerine ulaşana kadar" sonlandırılmayacağını belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna 23 Haziran'da verdiği röportajda, Gazze’deki saldırıları tamamen durdurmayacaklarına işaret ederek, "Kısmi bir anlaşma yapmaya hazırım." demişti.

İsrail ile Hamas arasındaki dolaylı müzakere süreci

Hamas Hareketi 6 Mayıs'ta Katar ve Mısırlı yetkililere, ateşkes için sundukları teklifi onayladıklarını iletmiş ancak İsrail "şartlarını karşılamadığı" gerekçesiyle bu teklifi reddetmişti.

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı.

Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti.

Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'daki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Komandolardan, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümüne özel koşu
Bursa'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
İzmir'de bir lokantada patlama meydana geldi, 4 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Benzer haberler

Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu

Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, ateşkes teklifini desteklediğini savundu

İsrail'in 268 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 37 bin 877'ye çıktı

İsrailliler, esir takası anlaşması ve Netanyahu'nun istifası talepli gösterilerini ülke genelinde sürdürdü

UNRWA: Gazze'de yüzbinlerce insan yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum

UNRWA: Gazze'de yüzbinlerce insan yeterli barınma, gıda, ilaç ve temiz sudan mahrum
Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor

Kars'ta sağlık çalışanları Gazze için 33 haftadır "sessiz yürüyüş" yapıyor
İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı

İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırılarda 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet