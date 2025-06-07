Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri düzenledi
İsveç, Almanya ve İtalya'da Filistin destekçileri, İsrail'in Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.
Stockholm/Berlin/Roma
İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'in Kurban Bayramı'nda da Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti.
Stockholm'ün Odenplan bölgesinde bir araya gelen yaklaşık 20 bin eylemci İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da Kurban Bayramı'nda saldırılarının önüne geçilmesini istedi.
Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, "Filistin'de katliam var", "Özgürlük yakındır", "Gazze'de soykırım var", "Gazze için acil süresiz ateşkes" yazılı pankartlarla yürümeye başladı.
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"Filistin halkı yalnız değildir" ve "Filistin için ses ver" sloganları atan göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.
İsveç'in başkenti Stockholm'de binlerce kişi, İsrail'in Kurban Bayramı'nda da Gazze'ye devam eden saldırılarını protesto etti https://t.co/nWpYf36BJz pic.twitter.com/4TtY0xl4XP— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 7, 2025
Gösteriye destek veren doktor ve hemşireler de Filistin'de öldürülen çocukların unutulmaması için ellerinde kanlı oyuncak bebekler taşıdı.
Bir kişi, İsrail bayrağı ile eylemcileri provoke etti
İsrail bayrağı ile gelen bir kişi de eylemcileri provoke etti.
Eylemcilerden birinin provokatöre tepki göstermesi üzerine polis, eylemciyi kısa süreliğine gözaltına aldı.
"Filistinlilere etnik temizlik yapılıyor" vurgusu
Gösteriye katılan İsveçli aktivist Stefan Olhede, AA muhabirine, İsrail'in Filistin halkına yönelik yaptığı soykırımın durdurulmasını istedi.
İsrail'in Filistin'de etnik temizlik yaptığını belirten Olhede, "İsrail'in soykırımında sadece kadınlar ve çocuklar yok, erkekler de bu soykırıma maruz kalıyor." ifadelerini kullandı.
İsrail'in Filistin halkını aç bırakmaya çalışmasının ahlaki açıdan kabul edilemez olduğunu aktaran Olhede, sözlerine şöyle devam etti:
"İsrail'in Filistin halkına giden yardımları engellemesi korkunç bir şey ve uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi Cenevre Anlaşması'na göre yasaklanmış bir durum. Filistin halkının, ekmek, su ve ilaca erişememesi korkunç bir şey. Bunun devam etmesi korkunç. Umarız ABD'den İsrail'e gıda ambargosunun kaldırılması için bir baskı gelir. Ancak ABD'nin güvenilir bir arabulucu olduğu bize pek inandırıcı bir his vermiyor. ABD çok uzun zamandır siyonist yanlısı bir politika izliyor. Ama umarız ki, bütün dünyada aktivistlerin sokaklarda yaptığı vicdanlı gösteriler, ABD, Fransa ve İngiltere gibi ülkelerde siyasetin dikkatini çeker ve Filistin konusunda adaletli davranırlar."
Hamas'ın Filistin için İsrail'e karşı zor şartlarda direndiğini kaydeden Olhede, "Bu eşit güçlerin sahip olduğu bir savaş değil. Hamas, şu anda Filistinliler adına savaşıyorsa, İsrail ordusuna ve İsrail'in arkasında duran ABD emperyalizmine karşı direniyor. Bu eşit şartlarda gerçekleşen adil bir savaş değil." dedi.
Almanya
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla iki gösteri gerçekleştirildi.
Mitte semtindeki Friedrich ve Zimmer caddelerinin kesiştiği meydanda Filistin’i desteklemek ve İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 150’nin üzerinde kişi toplandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Filistin’e destek amacıyla iki gösteri gerçekleştirildi— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 7, 2025
Polis en az 3 göstericiyi gözaltına aldı https://t.co/nWpYf36BJz pic.twitter.com/903w3s31AU
Göstericiler Filistin bayrakları ile üzerinde "Filistinli çocuklar büyümeyi hak ediyor", "Filistin’e özgürlük", "Saldırganlığı durdurun" ve "Gazze’deki kuşatmayı kaldırın" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.
Burada yapılan konuşmalarda, Almanya’dan, Gazze’de soykırım işleyen İsrail’e silah tedarik etmeyi bırakması ve Filistin halkına destek vermesi talep edildi.
Mehring Meydanı'nda da İsrail’in Gazze’deki soykırımını protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi toplandı.
Göstericiler, "Terörist İsrail", "Filistin’e özgürlük", "Soykırımı durdurun", "Biz binleriz, biz milyonlarız, Filistin özgür olacak", "Siyonizm suçtur", "Gazze sen ağlama, Filistin özgür kalacak" sloganları attı.
Geniş güvenlik önlemlerinin dikkati çektiği protestolarda polis en az 3 göstericiyi gözaltına aldı.
İtalya
Ana muhalefetteki Demokratik Parti (PD) ile diğer büyük muhalefet partileri 5 Yıldız Hareketi (M5S) ve Yeşil ve Sol İttifakın (AVS) girişimiyle on binlerce kişinin katıldığı protesto düzenlendi.
M5S lideri Giuseppe Conte ve AVS'nin liderleri Angelo Bonelli ile Nicola Fratoianni'nin "Gazze'de katliamı durdurun, suç ortaklığı son bulsun" yazılı pankartla katıldığı büyük yürüyüş, Vittorio Emanuele Meydanı'ndan başlayıp, San Giovanni Meydanı'ndaki miting alanına kadar sürdü.
Yürüyüşte parti flamalarının yanı sıra çok sayıda Filistin bayrağı ve İsrail'i kınayan dövizler açıldı.
Yürüyüşe katılan İtalyan Annapaola, bugün önemli bir etkinlik yaptıklarını belirterek "Eğer olup bitenler hakkında açık ve net kelimelerle konuşmazsak Batı demokrasisi Gazze ile birlikte ölür. Şu anda bir katliam yaşanıyor; seyirci kalamayız, meydanlara çıkmalıyız, bedenlerimizi ortaya koymalıyız, tüm partilerle, derneklerle, bireylerle birlikte sokağa çıkmalıyız. Bu felaketi daha fazla izleyerek geçiştiremeyiz." dedi.
İtalyan hükümetinin, Gazze konusundaki yaklaşımını nasıl bulduğu sorulan Annapaola, "Utanç verici. Utanç verici ve gerçekten anlaşılmaz. Halen açık ve net bir dil kullanılmıyor. Halen diplomatik bir politika yürütülüyor. Ne Avrupa anlaşmalarının, ulusal anlaşmaların sona erdirilmesi ne de ticaret yollarının, silah ticaretinin kapatılması gibi adımlar atılıyor. Somut bir şeyler yapılması gerekiyor ve şu anda hiçbir şey yapılmıyor." diye konuştu.
Bir diğer İtalyan, Angelo da Filistin'le ilgili tüm gösterilere katıldığını söyleyerek "Olanlar fazlasıyla korkunç ve en kötüsü de kimsenin bunlardan bahsetmemesi, herkesin sessiz kalması." ifadesini kullandı.
Her şeyden önce savaşın sona ermesini, insanlara yiyecek ve medeni bir yaşam sağlanmasını istediklerini anlatan Angelo, şöyle devam etti:
"En önemlisi, bir devletin tanınmasını ve İsrail'in artık 50 yıldan uzun süredir yaptığı şeyleri yapmayı bırakmasını istiyoruz. Bu sağ-sol meselesi değil; bu sürdürülen bir utanç, gerçek bir soykırım. (Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva) Lula'nın dediği gibi ki tamamen haklı. Bu bir soykırım, bir imha. Ve en kötü tarafı, bunu yapanların bizzat böyle bir şeyi yaşamış bir halk olması. Bu nedenle böyle şeylerin yaşanmasını önleyecek bir bilinçleri olması gerekirdi. Ama umurlarında bile değil çünkü onların derdi iğrenç çıkarları, başkalarının topraklarını çalan yerleşimciler. Bu tam anlamıyla bir utanç."
Muhalefet liderleri, Meloni hükümetini İsrail'e suç ortağı olmakla suçladı
Yürüyüşün ardından San Giovanni Meydanı'ndaki mitingde, etkinliği düzenleyen üç partinin liderleri birer konuşma yaptı. Liderler, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarını eleştirirken, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve yasa dışı yerleşimlere karşı ses yükseltme çağrısında bulundu.
PD lideri Elly Schlein mitingde, "15 binden fazlası çocuk olmak üzere 50 binden fazla ölü var. Bunlar sadece sayı değil; parçalanmış hayatlar, yıkılmış aileler. Yasa dışı işgallere yeter artık, okulların bombalanmasına yeter. Binlerce masum sivilin öldürülmesine, kadınların, yaşlı kadınların, çocukların katledilmesine ve aylar sonra bir parça ekmek istemeye giden insanların vurulmasına yeter. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti aylarca buraya gıda, su ve ilaç girmesine izin vermeyip açlığı savaş silahı olarak kullandı. Birleşmiş Milletlere göre Gazze'deki bu tırmanma, gerçek bir etnik temizlik. Bunu kabul edemeyiz. Sesimizi yükseltmeliyiz." dedi.
Schlein, İsrail ordusunun yaptığı katliamın durması gerektiğini, buna karşın ne dünyanın ne Avrupa Birliği'nin (AB) ne de Meloni hükümetinin daha fazla sessiz kalabileceğini söyledi.
M5S lideri Conte de Gazze'de yaşananlara ilişkin "Bütün bu olup bitenler, ne olarak anılıyor? Soykırım, soykırım." ifadelerini kullandı.
Conte, bugün bu meydanın, İtalyan hükümetinin "ikiyüzlülüğünü" kınadığını belirterek şunları kaydetti:
"Bugün bazı bakanlar kekelemeye başladı. '60 bin ölü fazla' demeye başladılar. Ne büyük ikiyüzlülük, ne büyük utanç. 30 bin, 40 bin ya da 50 bin kabul edilebilir miydi? 16 bin çocuğun katledilmesini mi beklememiz gerekiyordu? Bu meydandaki vatandaşlar diyor ki 'Biz suç ortağı değiliz.'"
Conte, hükümete İsrail ile olan askeri işbirliği anlaşmalarının durdurulması gerektiğini, kendisinin başbakanlığı döneminde bunu Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) karşı yaptığını belirtti.
AVS liderlerinden Bonelli de "İsrail’in Gazze’deki katliamı ve Batı Şeria’daki işgali durmalı." diye konuştu.
Fratoianni ise iki devletli çözümden yana olduğunu dile getiren Başbakan'a seslenerek "O halde Giorgia Meloni, buradan başlayalım. Eğer 'iki halk iki devletten yanaysanız' diğer ülkelerin en sonunda yaptığı şeyi yapmanızın zamanı geldi; var olmayan devleti tanıyın, bugün Filistin devletini tanıyın. Sadece ikiyüzlülük yapmayın." ifadelerini kullandı.
Organizatörler, yürüyüş ve mitinge katılanların sayısını 300 binden fazla olduğunu duyurdu.
Bu arada, bugün Roma'da yapılan yürüyüşün dışında ülkenin diğer kentlerinde de Gazze'ye destek ve dayanışma etkinlikleri yapıldı.
Milano'da Filistin için destek yürüyüşü düzenlenirken, Floransa'da da akşam saatlerinde belediye binası olan tarihi Vecchio Sarayı'nın ön yüzüne Gazze'deki trajediye yönelik "Yeter" yazsısın yansıtılacağı basına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.