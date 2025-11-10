Dolar
42.23
Euro
48.84
Altın
4,083.06
ETH/USDT
3,601.00
BTC/USDT
106,250.00
BIST 100
10,843.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Netanyahu, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için Trump'ın damadı Kushner ile bir araya geldi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daması Jared Kushner ile Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkesi ele almak için bir araya geldi.

Mustafa Deveci  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Netanyahu, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için Trump'ın damadı Kushner ile bir araya geldi Fotoğraf: Arşiv

Ankara

Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde başladığı belirtildi.

İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de hazır bulunduğu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öte yandan yerel basında çıkan haberde, görüşmede ikinci ayına giren Gazze'deki ateşkes sürecinin ele alınmasının beklendiği belirtildi.

Trump'ın damadı Kushner, 10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.

Kushner, 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail'i ziyaret etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın gerekçeli kararı açıklandı
Kocaeli'de karaya oturan gemideki yükün tahliyesine başlandı
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak
Bursa'da 3 milyon 250 bin fidan toprakla buluşacak

Benzer haberler

Norveç Başbakanı Store'un, Filistin Komitesince desteklenen törene katılımı İsrail'le gerginlik oluşturdu

Norveç Başbakanı Store'un, Filistin Komitesince desteklenen törene katılımı İsrail'le gerginlik oluşturdu

İsrail saldırılarında 5 çocuğunu kaybeden Gazzeli yaşlı çift, 36 toruna bakıyor

Netanyahu, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için Trump'ın damadı Kushner ile bir araya geldi

Gazze'de yıpranmış çadırlarda kışı bekleyen binlerce Filistinli "acil" çadır istiyor

Gazze'de yıpranmış çadırlarda kışı bekleyen binlerce Filistinli "acil" çadır istiyor
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 179’a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 179’a yükseldi
Gazze'de varılan kırılgan ateşkes birinci ayını geride bıraktı

Gazze'de varılan kırılgan ateşkes birinci ayını geride bıraktı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet