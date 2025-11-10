Netanyahu, Gazze'deki ateşkesi görüşmek için Trump'ın damadı Kushner ile bir araya geldi
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın daması Jared Kushner ile Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de varılan ateşkesi ele almak için bir araya geldi.
Ankara
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Kushner arasındaki görüşmenin Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi'nde başladığı belirtildi.
İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de hazır bulunduğu görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Öte yandan yerel basında çıkan haberde, görüşmede ikinci ayına giren Gazze'deki ateşkes sürecinin ele alınmasının beklendiği belirtildi.
Trump'ın damadı Kushner, 10 Ekim'de başlayan ateşkesten bu yana İsrail'e ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.
Kushner, 10 Ekim'de varılan ateşkesin ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İsrail'i ziyaret etmişti.