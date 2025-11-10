Dolar
logo
Gündem

Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak

Hatay ve Kilis'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde toplam 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak.

Mehmet Bayrak  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Hatay ve Kilis'te bir günde 44 bin 50 fidan toprakla buluşturulacak Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü, yangında zarar gören alanlara öncelik vererek ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında da Hatay ve Kilis'te fidan dikim gerçekleştirilecek 19 alanda ekiplerin hazırlıkları sürüyor.

Hatay'da 36 bin 550 fidan dikilecek

Hatay Orman Bölge Müdürü İlkay Günay, AA muhabirine, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde önceliği yangınlarda zarar gören alanlara verdiklerini söyledi.

Ekiplerin fidan dikilecek alanlarda son hazırlıkları yaptığını belirten Günay, "11 Kasım'da Hatay'da 15 lokasyonda toplamda 36 bin 550 fidan toprakla buluşacak. Kilis'te de 4 lokasyonda 7 bin 500 fidan toprakla buluşacak." diye konuştu.

"Hep birlikte toprağa imza atalım"

Herkesi 11 Kasım'da fidan dikmeye davet eden Günay, "Daha yeşil bir Türkiye ve sağlıklı bir gelecek için gelin hep birlikte yeşil vatana olan sevgimizi gösterelim. Geleceğe nefes olalım. Hep birlikte toprağa imza atalım, şahidimiz toprak, imzamız fidan olsun. " dedi.

Günay, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler anısına oluşturulan hatıra ormanlarında da fidan dikimlerinin sürdüğünü belirtti.

Merkez Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'ndeki 6 Şubat Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı başta olmak üzere diğer ilçelerdeki alanlara şu ana kadar yaklaşık 12 bin fidanın dikildiğini dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Hatay ilimizde depremlerde kaybettiğimiz 24 bin 251 vatandaşımız olduğu için Hatay Valiliği ile her ilçemizde 'Deprem Şehitleri Hatıra Ormanı' adı altında her birinin adına en azından bir fidan dikme gayretindeyiz. Bunu yıl sonuna kadar tamamlamış olacağız. Bu proje sayesinde kaybettiğimiz canlarımızın ruhları için bir fidan bağışlamış olacağız."

