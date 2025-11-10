Dolar
Gündem

Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı

Sarıyer'de bir televizyon kanalının Ayazağa'daki binasına oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerince ikna edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Kaan Bozdoğan, Mustafa Mert Karaca, Ceren Aydınonat  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Sarıyer'de oyuncak silahla televizyon binasına giren zanlı yakalandı

İstanbul

Öğle saatlerinde Trendyol Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN Sports'un televizyon binasına elindeki silahla gelen şüpheli, programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirtti.

İhbar üzerine özel harekat polislerinin de aralarında olduğu çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Sağlık ekipleri de bina çevresinde hazır bekletildi.

Binaya girerek masada bir süre oturan şüpheli, başına silahı dayayıp taleplerini iletti.

Programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirten şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Kimliği belirlenen K.S'nin (42) elindeki silahın oyuncak olduğu öğrenildi.

beIN SPORTS'tan açıklama

Öte yandan kanalın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır. Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

