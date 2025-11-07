Dolar
Hazire ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da "Boğaziçi Zirvesi"nde konuşuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ataşehir Şerifali İmar-İskan Blokları Kentsel Dönüşüm Konutları Kura Çekiliş Töreni"nde konuşuyor.
logo
Dünya

Paris'te İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserinde arbede çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserinde arbede çıktı, 4 kişi gözaltına alındı.

Esra Taşkın  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Paris'te İsrail Filarmoni Orkestrası'nın konserinde arbede çıktı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre İsrail Filarmoni Orkestrası'nın Paris'teki konseri, iptal edilmesi çağrılarına rağmen dün düzenlendi.

Bazı seyircilerin meşale kullanarak konseri durdurmaya çalışması sonucu arbede yaşandı. Arbedeye karışan seyirciler konserden çıkarıldı.

Paris Filarmoni Kurumu, konserde yaşanan "ciddi olayları" kınadığını ve şikayetçi olduğunu açıkladı.

Paris Savcılığı, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Konserin iptal edilmesi için boykot çağrıları yapılmıştı.

Genel İş Sendikasından (CGT) yapılan açıklamada, bu konserin Filistin halkına yönelik soykırımdan sorumlu bulunmasına rağmen İsrail tarafından normalleştirme girişimi olarak görüldüğü belirtilmişti.

