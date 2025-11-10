İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 69 bin 179’a yükseldi

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgileri paylaştı.

Söz konusu tarihten bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 69 bin 179'a ve yaralı sayısının 170 bin 693'e çıktığı aktarılan açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırıları sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, daha önce yaralanan 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de cenazesine ulaşıldığı kaydedildi.

Bununla birlikte, gün içinde İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinde gerçekleştirdiği saldırıda biri çocuk olmak üzere 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Öte yandan, İsrail işgal güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin güneyinde bulunan Zeytun Mahallesi'nde evleri patlayıcılarla yıktı.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal etmeyi sürdürdüğü ifade edilirken, Han Yunus'un doğu bölgelerinde yoğun ateş açtığı kaydedildi.

Euro-Med: İsrail, ateşkese rağmen Gazze’de günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor

Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’deki toplu katliam politikasını sürdürdüğü vurgulandı.

Örgüt açıklamasında, "Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesine rağmen İsrail’in günde ortalama 8 Filistinliyi öldürüyor. 20’den fazla kişiyi de yaralıyor." ifadelerine yer verildi.

İki yıldan fazla süredir devam eden abluka ve açlık politikalarının Gazze’deki 2 milyonu aşkın Filistinlinin yaşamını tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, uluslararası toplumun ise bu duruma sessiz kalarak etkili bir önlem almadığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in ateşkese rağmen evleri yıkmaya, hava ve kara saldırılarına devam ederek temel yaşam koşullarını yok ettiği ve Gazze’deki halkın en temel haklarından mahrum bırakıldığı belirtilerek, özellikle Han Yunus ve Gazze kentlerinin doğusunda evlerin ve binaların sistematik olarak tahrip edildiğini aktarıldı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı’nın (WFP) raporuna göre, Gazze’de açlık seviyesi kritik boyutlara ulaşmış, çocuklarda kötü beslenme oranı geçen yıla göre yüzde 20 artmış durumda.

Ateşkese rağmen her gün yalnızca 145 yardım kamyonu bölgeye ulaşabiliyor. Bu anlaşmada öngörülen 600 kamyonun çok altında.

Euro-Med açıklamasında, bu uygulamaların İsrail’in Gazze’ye karşı sürdürdüğü soykırım ve sistematik imha politikasının bir uzantısı olduğu vurgulanarak, İsrail saldırılarının uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Gazze halkının en temel haklarını ihlal ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan işgal altındaki Batı Şeria'da "7 Ekim" tatbikatı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde (Batı Şeria'nın Ürdün Nehri boyunca uzanan doğu kısmı) sabahın erken saatlerinde başlayan tatbikatın üç gün süreceği belirtildi.

Açıklamada, "Tatbikat sırasında bölgede güvenlik güçleri ve askeri araçların yoğun hareketliliği gözlemlenecek. Bu, herhangi bir güvenlik olayına işaret etmemektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, tatbikatların, Batı Şeria ve Ürdün Vadisi'nde olası gerilim, militan sızmaları ve saldırılara karşı hazırlık seviyesini artırma çabalarının bir parçası olduğunu kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN ise 6 Kasım'daki haberinde, tatbikatın, 7 Ekim 2023'te yaşanan saldırıya benzer bir saldırıyı püskürtme senaryosu üzerine kurgulandığını belirtmişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti.

İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dâhil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda şu ana kadar en az bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025’ten bu yana yürürlükte olan ateşkes, İsrail tarafından sık sık ihlal ediliyor.

Bu ihlaller yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına yol açıyor.