Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Fransa'nın önde gelen enstitüsünde Filistin konulu konferans iptal edildi

Fransa'nın önde gelen eğitim ve araştırma enstitüsü College de France yönetimi, enstitü bünyesinde yapılması planlanan Filistin konulu konferansı "siyasi ve ideolojik konularda kesin bir tarafsızlık" sergilediği gerekçesiyle iptal etti.

Şeyma Yiğit  | 10.11.2025 - Güncelleme : 10.11.2025
Fransa'nın önde gelen enstitüsünde Filistin konulu konferans iptal edildi

Ankara

Ulusal basında yer alan haberlere göre, College de France yönetimi yaptığı yazılı açıklamada, enstitünün "siyasi ve ideolojik konularda kesin bir tarafsızlık içinde olduğunu", "militan aktivitelerin hiçbir türünü savunmadığı, teşvik etmediği ve desteklemediği" gerekçesiyle, 13-14 Kasım'da yapılacak Filistin konulu konferansı iptal ettiğini duyurdu.

Katılımcıları ve program takvimi önceden belirlenmiş olan "Filistin ve Avrupa: Geçmişin Ağırlığı ve Çağdaş Dinamikler" konulu konferansın iptal edilmesine organizatör kurumlardan Paris'teki Arap Araştırma ve Siyasi Çalışmalar Merkezi (CAREP) tepki gösterdi.

CAREP yaptığı yazılı açıklamada, yönetiminin iptal kararını araştırma dünyasına "siyasi bir müdahale" olarak niteleyerek bunun, ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu vurguladı.

