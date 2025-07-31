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Dünya

Putin, internette aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına ceza öngören yasayı onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, internet üzerinden aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına para cezası verilmesini öngören yasayı onayladı.

Emre Gürkan Abay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Putin, internette aşırılıkçı içeriklerin aratılmasına ceza öngören yasayı onayladı

Moskova

Putin'in imzaladığı kararname, Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlandı.

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Buna göre, Rusya’da internet üzerinden aşırılıkçılık barındıran içerikleri aratan kişilere 5 bin rubleye kadar (yaklaşık 62 dolar) para cezası verilebilecek.

Duma Enformasyon Politikası Komitesi Başkanı Sergey Boyarskiy, 22 Temmuz’da yaptığı değerlendirmede, Rusya’da engellenmiş Facebook ve Instagram gibi sitelere girenlere herhangi bir para cezası verilmeyeceğini söylemişti.

Öte yandan, ülkede yasa dışı bilgiler yaydığı gerekçesiyle Meta şirketi "aşırılıkçı organizasyon" şeklinde tanımlanırken, şirkete ait Facebook ve Instagram platformlarına erişim de 2022'de engellenmişti.

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