Ekonomi

Putin, Rusya’dan külçe altın ihracatını yasakladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç edilmesini yasakladı.

Emre Gürkan Abay  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Putin, Rusya'dan külçe altın ihracatını yasakladı

Moskova

Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.

Buna göre, şirketlerin veya şahısların ülkeden 100 gramdan daha ağır külçe altın ihraç etmesi yasaklandı.

Rusya'nın altın rezervleri Kasım 2025'te ilk kez 300 milyar doları aşarken, ülkenin uluslararası rezervlerinde altının payı da yüzde 40’ın üzerine çıktı.

Moskova Borsası’ndaki (MOEX) değerli metal piyasasında toplam işlem hacminin 2025’te bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 3 trilyon rubleyi (yaklaşık 38 milyar dolar) geçtiği bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Erakçi ile "savaştaki son durumu" ele aldı
İçişleri Bakanı Çiftçi: (Türkiye-İran sınırında alınan tedbirler) Burada tüm planlamalar, tedbirler alınmış durumda
MSB, Bölgesel Kariyer Fuarları'nda gençlerle buluşacak
Yüksekova-Hakkari kara yolunda heyelan meydana geldi
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Rusya: Orta Doğu'daki kriz nükleer felakete yol açabilir

Rus turistlerin Körfez tatillerini toplu şekilde iptal ettiği bildirildi

Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz

Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin "çözüm için önemli" olduğunu söyledi

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna müzakerelerinin "çözüm için önemli" olduğunu söyledi
AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi

AB, Rusya'dan petrol ithalatını tamamen yasaklayacak teklifi erteledi
