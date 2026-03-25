Ekonomi

Bakan Bolat, Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı kapsamında ikili görüşmelerde bulundu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Doğukan Gürel  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Ankara

Bakan Bolat, NSosyal hesabından, DTÖ 14. Bakanlar Konferansı kapsamında gerçekleştirdiği ikili görüşmelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Konferans kapsamında ilk ziyareti Türkiye'nin Kamerun Büyükelçiliğine gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, Büyükelçi Volkan Öskiper'i ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında kapsamlı bilgi aldığını kaydetti.

Bolat, görüşmede Kamerun başta olmak üzere Afrika kıtasıyla ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulduğunu belirterek, "Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ticaret diplomasimizi sahada güçlendirmeye, ihracatçılarımız için yeni fırsat kapıları aralamaya ve dost ülkelerle karşılıklı kazanç temelinde iş birliklerimizi derinleştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz. Afrika ile büyüyen ticaret hacmimizi daha ileri seviyelere taşıyacak adımları atmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Sonrasında Somali Ticaret ve Sanayi Bakanı Jamaal Mohamed Hassan ile görüşme gerçekleştirdiğini aktaran Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl diplomatik ilişkilerin tesisinin 60'ıncı senesini idrak ettiğimiz, kıtadaki en büyük ortaklarımızdan Somali ile 320 milyon dolara ulaşan ticaret hacmini artırma, yatırımları teşvik etme ve iş ortamını iyileştirme konularında ortak çalışmalarımızı ele aldık. Görüşmede Bakan Jamaal Mohamed Hassan, 2011'de Cumhurbaşkanımızın Somali ziyaretinin ülkesi için tam bir dönüm noktası olduğunu ve sonrasında ilişkilerin ekonomik ve güvenlik perspektifinden dikkat çekici bir şekilde derinleştiğini ifade ederek, Somali'nin her anlamda Türkiye'nin desteğinden memnuniyet duyduğunu dile getirmiştir. Dost ve kardeş Somali ile enerji, madencilik, tarım, balıkçılık, savunma, finans ve altyapı başta olmak üzere tüm alanlarda işbirliğimizi artırarak çalışmaya devam edeceğiz."

Bolat, Gana Cumhuriyeti'nin, Ticaret, Tarımsal İşletme ve Sanayi Bakanı Elizabeth Ofosu-Adjare ile de görüşme gerçekleştirdiklerini bildirerek, görüşmede sanayi, madencilik, yenilenebilir enerji, sağlık ve müteahhitlik hizmetleri ve çeşitli alanlardaki işbirliği imkanlarının değerlendirildiğini ifade etti.

Ekonomik ilişkilerin, kurumsal ve hukuki zeminini güçlendirecek anlaşmalara verdiği öneme dikkati çeken Bolat, "Karma Ekonomik Komisyon'un (KEK) bir sonraki toplantısının 2026 yılında Gana'da düzenlenmesine yönelik planlamalarımızı ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, konferans kapsamında Nijerya Sanayi, Ticaret ve Yatırım Bakanı Jumoke Oduwole ile de görüştüğünü belirterek, söz konusu görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılmasının önemine vurgu yapıldığını aktardı.

Nijerya ile ticari ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmalara devam edileceğini bildiren Bolat, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ocak ayında Nijerya Devlet Başkanı Tinubu'nun Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanlarımızın da kararlaştırdığı üzere 2 milyar Doları aşan ticaret hacmimizin artırılması, karşılıklı yatırımların teşvik edilmesi ve iş insanlarımıza iş yapma kolaylığının sağlanmasının önemine vurgu yaptık. Bakanlıklarımız arasında tesis ettiğimiz Ortak Ticari ve Ekonomik Komitesinin (JETCO) ilk toplantısının ve ülkemizden geniş katılımlı iş insanları heyeti ile birlikte düzenlenecek bir İş ve Yatırım Forumunun, 2026 yılı içerisinde Abuja'da gerçekleştirilmesini kararlaştırdık."

Bolat, ayrıca Singapur Sürdürülebilirlik ve Çevre Bakanı Grace Fu ile de görüşme gerçekleştirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Görüşmede, Türkiye-Singapur ticaretinin çeşitlendirilmesi ve karşılıklı yatırımların artırılması yönündeki önceliklerimizi ele aldık. Ülkelerimiz arasında ekonomik ilişkileri istikrarlı bir biçimde güçlendirmeye, çok taraflı sistem içerisinde kural bazlı ticaretin sürdürülmesi için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."

