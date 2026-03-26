Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı Kamerun’da başladı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansı, Kamerun’un başkenti Yaounde’de başladı.

Ahmet Emin Dönmez  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Dünya Ticaret Örgütü 14. Bakanlar Konferansı Kamerun'da başladı Fotoğraf: Ahmet Emin Dönmez/AA

Yaounde

Küresel ticaret sisteminin en üst karar alma platformu niteliğini taşıyan konferansa 166’dan fazla ülkeden ticaret bakanları ve üst düzey yetkililer katılıyor.

Türkiye’yi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, beraberindeki heyetle temsil ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bolat’ın konferans kapsamında çeşitli temaslarda bulunması ve mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

29 Mart’a kadar devam edecek konferansta, bakanlar düzeyinde kapsamlı müzakereler yürütülecek.

Artan jeopolitik gerilimler, savaşlar ve tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıkların gölgesinde düzenlenen konferansta, küresel ticaretin geleceğine ilişkin kritik başlıklar ele alınacak.

Tarım, gıda güvenliği, e-ticaret ve balıkçılık sübvansiyonları, toplantının ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
