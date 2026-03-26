Bakan Uraloğlu, Karadeniz'de saldırıya uğrayan gemiye ilişkin açıklamada bulundu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Karadeniz'de seyrederken saldırıya uğradığını bildiren geminin makine dairesinde patlama gerçekleştiğini, 27 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Mertkan Oruç  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir televizyon programında konuya ilişkin bilgi verdi.

Kendilerine ulaşan bilgilere göre Karadeniz'de saldırıya uğradığını ileten yabancı bayraklı, işletmecisi Türk geminin makine dairesine dışarıdan müdahale edildiğini söyleyen Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Rusya'dan ham petrol yüklemiş olan yabancı bayraklı, Türk bayraklı değil ama Türk işletenli olan bir gemi. Sahibini henüz bilmiyoruz. Çünkü teyit edemedik ama Türk işletenli bir geminin gece yarısını geçtikten sonra makine dairesinde bir patlama olduğu, Acil Ana Arama Kurtarma Merkezi'mize bildirim yaptığı ve oraya kıyı emniyetimizin, sahil güvenliğimizin, gerekli unsurlarının sevk edildiğini söyleyebilirim. Özellikle makine dairesinin hedef alındığını düşünüyoruz. Bu da bir insansız deniz aracıyla yapılmış olabilir, bir dron saldırısı değil. Su seviyesinde, altında da olabilir mi teknik ekiplerimiz olay yerine yönlendirildi. Ona göre biz de daha net açıklama yaparız. Dış kaynaklı bir patlama, özellikle makine dairesine gemiyi tamamen devre dışı bırakma amaçlı, bilerek yapılan saldırı."

Uraloğlu, saldırının "Rusya-Ukrayna Savaşı kaynaklı olup olmadığına" yönelik soruya karşılık da şunları kaydetti:

"Potansiyel böyle bir şey gözüküyor. Petrol taşıyan bir gemi, hani kuru yük taşıyan bir gemi değil. Dolayısıyla hani bu anlamdaki riskin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Petrol taşıyor, yani sahibini bilmiyoruz çünkü yabancı bir sahipliği bir Türk işleten kiralamış olabilir, muhtemelen böyle. Ama mürettebatın deniz insanlarının tamamı Türk. 27 personelimiz var orada. Herhangi bir sağlık problemleri yok. Herhangi bir yaralanma yok. Ama biz zaten olay yerine gerekli unsurları yönlendirdik, takip ediyoruz."

