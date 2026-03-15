Bakan Bolat: Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmektir

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitemizi daha etkin değerlendirmek ve Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ileri taşımaktır." ifadesini kullandı.

Mert Davut  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
Bakan Bolat: Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmektir

Ankara

Bolat, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, AB ile yürütülen ticaret diplomasisine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin üretim gücü ve stratejik konumunun Avrupa sanayisi için vazgeçilmez olduğuna işaret eden Bolat, "AB'nin yeni sanayi stratejisinde Türkiye'nin yer alması, ülkemizin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki güçlü ve önemli rolünün açık bir teyidi olmuştur. Yürüttüğümüz yoğun diplomasi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AB kurumları ve üye ülke liderleriyle kurduğu güçlü temaslar sayesinde 'Made in Europe' yaklaşımının Türkiye'yi de kapsayacak şekilde şekillenmesi önemli bir kazanım olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Bolat, Türkiye'nin güçlü sanayisi, gelişmiş üretim altyapısı ve 30 yılı aşan Gümrük Birliği ortaklığıyla Avrupa değer zincirlerinin en kritik halkalarından biri olduğuna dikkati çekerek, otomotivden makineye, beyaz eşyadan kimyaya kadar birçok sektörde Türkiye'nin, Avrupa için güvenilir bir üretim ve tedarik üssü konumunda olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin önünde yeni bir fırsat alanı bulunduğunu belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Yıllık büyüklüğü 2,6 trilyon avroyu aşan AB kamu alımları pazarı, sanayimiz ve iş dünyamız için önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmek, üretim kapasitemizi daha etkin değerlendirmek ve Türk sanayisinin Avrupa değer zincirlerindeki konumunu daha da ileri taşımaktır. Güçlü liderliği ile 'Güçlü Türkiye', üreten, rekabet eden ve küresel değer zincirlerinde söz sahibi olan güçlü bir ekonomidir."

İletişim Başkanı Duran, basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi
Tüketici uyuşmazlıklarında 183 bin dosya arabuluculukla sonuçlandı
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin valilerle toplantı düzenledi
İletişim Başkanı Duran'dan Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü mesajı
Kırmızı bültenle aranan 32, ulusal seviyede aranan 40 kişi yurt dışından Türkiye'ye getirildi

Bakan Bolat: Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmektir

Bakan Bolat: Hedefimiz, firmalarımızın Avrupa pazarına erişimini güçlendirmektir

Bakan Bolat: Piyasa dengesini bozan her türlü girişime karşı kanuni müeyyidelerimizi tavizsiz şekilde uyguluyoruz

İskoçya'nın Birleşik Krallık'tan ayrılmasına hazırlık çağrısı yapan önerge SNP konferansında kabul edildi

Bakan Bolat, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve yönetim kurulunu kabul etti

Bakan Bolat, TÜSİAD Başkanı Ozan Diren ve yönetim kurulunu kabul etti
Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü

Adana şalgam suyunun AB'den tescil alması üreticilerin yüzünü güldürdü
Ticaret Bakanı Bolat: Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız

Ticaret Bakanı Bolat: Kapıkule'nin hemen kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
