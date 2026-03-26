Türkiye’nin DTÖ’de Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması’na itirazını kaldırmasını Afrika temsilcileri memnuniyetle karşılandı
Türkiye, gelişmekte olan ülkelerin yararına ve küresel refahın artmasına katkı sağlamak amacıyla Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması’na taraf olmamasına rağmen itirazını kaldırarak bu ülke yatırımlarının önünü açtı.
Yaounde
Kamerun’un başkenti Yaounde’de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) 14. Bakanlar Konferansında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin, söz konusu anlaşmaya mevcut haliyle taraf olmayacağını ancak süreci engellemeyeceğini belirtti.
Ömer Bolat, Türkiye’nin, çok taraflı sistemin geleceği yönünde bir pozisyon belirleyerek başta Afrika ülkeleri olmak üzere en az gelişmiş ülkelerin önem verdiği “Yatırımların Kolaylaştırılması Anlaşması”nın önünü açtığını deklare etti.
DTÖ’nün kuruluşundan 30 yıl sonra Afrika’da toplanmasının tarihi bir an olduğunu ifade eden Bolat, ev sahipliği için Kamerun’a teşekkür etti.
Küresel ticaret sisteminde artan jeopolitik gerilimlere dikkati çeken Bolat, DTÖ’nün yalnızca ticaret kurallarını değil, aynı zamanda küresel ekonomik düzende öngörülebilirliği ve adil erişimi sağlama işlevi gördüğünü vurguladı.
Yatırımların küresel büyüme açısından kritik rol oynayacağını belirten Bolat, "Yatırım Kolaylaştırma Anlaşması"nın mevcut metninin bugünün gerçeklerini tam yansıtmadığını ve DTÖ’nün temel hedefleriyle örtüşmediğini söyledi.
Bu nedenle Türkiye’nin anlaşmaya taraf olmayacağını ifade eden Bolat, buna karşın özellikle Afrika ülkelerinin anlaşmaya verdiği önemin farkında olduklarını dile getirdi.
Türkiye’nin Afrika’daki ekonomik varlığına işaret eden Bolat, kıtayla ticaret hacminin yaklaşık 40 milyar dolara ulaştığını ve doğrudan yatırımların ise 15 milyar doların üzerine çıktığını kaydetti.
Bolat, Türkiye’nin çekincelerini korumakla birlikte anlaşmanın DTÖ bünyesine dahil edilmesine engel olmayacağını belirterek, mevcut karara yönelik itirazın kaldırıldığını açıkladı.
Türkiye’nin çok taraflı ticaret sistemine güçlü destek verdiğini vurgulayan Bolat, tüm üyelerle yapıcı şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
Bolat’ın Dünya Ticaret Örgütü’nün açılış oturumunda yaptığı konuşma, Afrika ülkeleri başta olmak üzere üye ülke temsilcileri tarafından alkışlarla karşılandı.
