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Dünya

Biden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü

ABD Başkanı Biden, iktidara geldikten bir ay sonra Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada iki liderin İsrail-ABD ittifakını güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.

Esat Fırat   | 18.02.2021
Biden, Netanyahu ile göreve geldikten bir ay sonra görüştü

İstanbul

ABD Başkanı Joe Biden, iktidara geldikten bir ay sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile Biden’ın telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, akşam saatlerinde iki liderin sıcak ve samimi bir sohbet gerçekleştirdiğine vurgu yapılarak, görüşmenin yaklaşık bir saat sürdüğü kaydedildi.

Biden ve Netanyahu’nun, Arap ülkeleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşması sürecinin gelecekte de sürmesi konusunda anlaştığı ifade edilen açıklamada, iki liderin İsrail ile ABD arasındaki kararlı ittifakı güçlendirmeye devam etmek için birlikte çalışacaklarını vurguladıkları aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin görüşmede “İran tehdidi” ve bölgedeki diğer gelişmeleri de ele aldıkları, bu çerçevede diyaloglarını sürdürme kararı aldıkları belirtildi.

ABD Başkanı Biden’ın Netanyahu'yu koronavirüsle mücadeledeki “başarısından” dolayı övdüğü vurgulanan açıklamada, liderlerin salgınla başa çıkmanın yolları konusunda fikir alışverişinde bulundukları kaydedildi.

Biden’ın göreve gelmesinin üzerinden haftalar geçmesine rağmen telefonla Netanyahu'yu aramaması dikkati çekmişti.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Biden'ın Netanyahu ile "yakında" görüşeceğini duyurmuştu.

20 Ocak'ta göreve gelen Biden'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile halen görüşmemiş olması Amerikan ve İsrail medyasında da tartışmalara neden olmuştu.

Biden yönetimi, Orta Doğu barışı konusunda iki devletli çözümü desteklediğini belirtmiş ancak Donald Trump döneminde imzalanan "İsrail ile normalleşme" anlaşmalarını aynen tanıdığını ilan etmişti.

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