Dünya, Filistin

İsrail Batı Şeria'da cami ve evlere baskınlar düzenledi: 1 yaralı 9 gözaltı

İsrail askerleri işgal altında Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 1 Filistinliyi yaraladı, 9'unu gözaltına aldı.

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
Ramallah

Filistin Kızılayı'na bağlı sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, sağlık ekipleri İsrail ordusunun Batı Şeria’nın Halle el-Amud bölgesine düzenlediği baskın sırasında başından yaralanan 16 yaşındaki bir çocuğa ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi yaşayan biri kadın 2 Filistinliye müdahalede bulundu.

İsrail ordusu Halle el-Amud bölgesine baskın düzenleyerek, Filistinlilere karşı gerçek mermi, gaz ve ses bombaları kullandı.

İsrail güçleri Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı birçok beldeye de baskın düzenleyerek, arama gerekçesiyle Filistinlilerin evlerine zorla girdi.

İsrail askerleri, araç ve bölge sakinlerinin hareketini engelledi, çok sayıda eve baskın düzenledi, arama yaptı, mülklere zarar verdi ve bazı Filistinlileri gözaltına alarak darp etti.

Teravih namazında camiye baskın

İsrail ordusu, Ramallah'ın Ayn Muncid mahallesindeki bir camiye teravih namazı sırasında baskın düzenleyerek, bir kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, gözaltına alınan Filistinlinin askeri bir araca götürülmeden önce cami içinde gözaltına alındığını gösteriyor.

İsrail güçleri Beytüllahim'in güneydoğusundaki Tuku beldesinde düzenlenen baskınlarda ise 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

