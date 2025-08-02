Vatandaşlar "Yeşil Vatan için biz de hazırız" mesajıyla CİMER'e başvurdu
Türkiye'de son günlerde yaşanan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek isteyen vatandaşlar, "Yeşil Vatan için göreve hazırım" mesajıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) ulaştı.
Ankara
Türkiye, yaz aylarında artan orman yangınlarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, son günlerde yaşanan yangınların ardından 25-29 Temmuz tarihleri arasında CİMER'e yaklaşık 1600 başvuru yapıldı.
Başvuruların büyük kısmı, yangın söndürme çalışmalarına bizzat katılmak isteyen gönüllülerden geldi. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce vatandaş, "Yeşil Vatan için göreve hazırım" mesajıyla CİMER'e ulaştı.
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CİMER'e gelen başvurular arasında, "ormanlık alanlarda mangal ve piknik ateşinin yasaklanması", "yaz aylarında havai fişek kullanımının sınırlandırılması", "anız yakılmasına ağır yaptırım uygulanması", "drone, sensör ve yapay zeka destekli erken uyarı sistemlerinin yaygınlaştırılması" ve "hızlı müdahale ekipleri ve modernize hava araçlarının artırılması" gibi öneriler de yer aldı.
Vatandaşlar, yalnızca yangınların önlenmesini değil, yanan alanların hızla yeniden yeşertilmesini isterken, başvurular, toplumda yangınlara karşı güçlü duyarlılık ve ortak sorumluluk bilinci oluştuğunu gösteriyor.
Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik kapasite artırıldı
Orman yangınlarıyla mücadelede teknolojik kapasitesini artıran Türkiye, bu konuda Avrupa'nın en donanımlı ülkelerinden biri haline geldi.
2025 itibarıyla 27 yangın söndürme uçağı, 105 helikopter, 14 İHA, 6 bine yakın kara aracı ve 25 bini aşkın personel sahada aktif görev yapıyor.
Yapay zeka destekli erken uyarı sistemleri yangın tespit süresini 2 dakikaya düşürürken, ilk müdahale süresi de ortalama 11 dakikaya indi.
Ülke genelindeki 776 gözetleme kulesiyle 7 gün 24 saat takip yapılıyor, olası yangınlara en hızlı şekilde müdahale ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.