Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız. Ağrı’da askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için Konya Askeri Şehitliği’nde cenaze töreni düzenleniyor.
Dünya

AB'den artan orman yangınlarıyla mücadele için yeni strateji

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, kıta genelinde giderek daha sık, daha büyük ve daha yıkıcı hale gelen orman yangınlarıyla mücadele etmek için yeni bir strateji açıkladı.

Şerife Çetin, Ata Ufuk Şeker  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Brüksel

AB Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni stratejinin, yangınların önlenmesi, hazırlık, müdahale ve iyileştirme aşamalarını kapsayan entegre bir yaklaşım içereceği kaydedildi.

Açıklamada, yeni stratejiyle Avrupa’nın yangınlara karşı dayanıklılığının artırılması, vatandaşların, çevrenin, altyapının ve kültürel mirasın daha güçlü şekilde korunmasının hedeflendiği aktarıldı.

2025 yılında 1 milyon hektardan fazla alan yandı

Avrupa’da orman yangınlarının boyutu ve şiddetinin artmasının beklendiği belirtilen açıklamada, kıta genelinde 2025 yılında 1 milyon hektardan fazla alanın yanmasıyla şimdiye kadarki en kötü sezonunun yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, bu durumun başlıca nedenleri arasında iklim değişikliğinin etkilerinin yoğunlaşması gösterilirken sağlıklı ekosistemlerin yangınlara karşı daha dirençli olduğuna dikkat çekildi.

Yeni stratejide özellikle önleyici tedbirlerin güçlendirilmesine öncelik verileceği belirtilirken doğa temelli çözümlerle yangına dayanıklı peyzajların oluşturulması ve yangın riskinin azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Vatandaşlar bilinçlendirilecek

Açıklamada, Avrupalıların yarısının orman yangınlarından endişe duyduğu vurgulanarak, yeni stratejiyle vatandaşların bilinçlendirilmesi ve hazırlık süreçlerine dahil edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Bu kapsamda eğitimciler için hazırlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve AB gençlik programlarında yangın bilincinin artırılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, gönüllülük ve deneyim paylaşımı imkanlarının genişletilmesinin de öngörüldüğü bildirildi.

İtfaiye kapasitesi artırılacak

Açıklamada, strateji kapsamında müdahale kapasitesinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, riskli bölgelere önceden itfaiyeci konuşlandırılacağına vurgu yapıldı.

Ülkeler arasında uzman değişiminin artırılacağı ve Copernicus uydu sistemi destekli Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi geliştirileceği ifade edilerek yapay zeka destekli yangın modelleme araçlarının yaygınlaştırılmasının planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde de tatbikat ve operasyonel hazırlık için hizmet verecek bir "Avrupa yangınla mücadele merkezi"nin kurulmasının planlandığı kaydedildi.

