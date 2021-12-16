Dolar
15.65
Euro
17.71
Altın
1,797.68
ETH/USDT
4,080.60
BTC/USDT
48,536.00
BIST 100
2,278.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi için "Xevudy" isimli ilacı onayladığını duyurdu.

Selen Temizer   | 16.12.2021
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) yapılan açıklamada, GlaxoSmithKline (GSK) ile Vir Biotechnology şirketlerinin birlikte geliştirdiği Xevudy isimli ilacın yetişkinlerde ve 40 kilonun üzerindeki 12 yaşından büyük hastalarda kullanılabileceği bildirildi.

Böylece EMA, kasımda onay verdiği Regkirona ve Ronapreve'nin ardından Kovid-19'un tedavisi için üçüncü ilacı tavsiye etmiş oldu.

Açıklamada, bu ilacın da öncekiler gibi "monoklonal antikor" tedavisi olduğu, bunun virüsün insan hücrelerine girmek için kullandığı SARS-CoV-2'nin spike proteinine bağlanmak üzere tasarlanmış proteinlerden oluştuğu aktarıldı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti
AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor
Kovid-19 aşısında 3 aylık hatırlatma dozu uygulaması 3. ve 4. dozu yaptıracaklar için geçerli
Yeni Zelanda'da ilk kez omicron varyantı tespit edildi
Güney Kore’de Kovid-19 vakalarında artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı

Benzer haberler

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

AB'nin ilaç düzenleyicisi, Kovid-19 için yeni ilaç tavsiye etti

AB ülkeleri Kovid-19 ilaçlarını ortaklaşa almayı planlıyor

AB, Kıbrıslı Türk "hellim" üreticilerine mali destek vereceğini açıkladı

Avrupa Parlamentosundan sirklerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısı

Avrupa Parlamentosundan sirklerde hayvanların kullanılmasının yasaklanması çağrısı
AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi

AB, ekimde 4,2 milyar avro ticaret açığı verdi
AB liderleri Brüksel'de toplandı

AB liderleri Brüksel'de toplandı