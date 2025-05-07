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Sinop’ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Mahmut Coşkun  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Sinop’ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Fotoğraf: Mahmut Coşkun/AA

Sinop

İlçede etkili olan gök gürültülü sağanak dolasıyla ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamaların yaşadığı ilçede, park halindeki bazı araçların içerisi ise çamurla doldu.

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Belediye ekipleri, su taşkınlarının yaşadığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.

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