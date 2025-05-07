Sinop’ta sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Sinop’un Boyabat ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Sinop
İlçede etkili olan gök gürültülü sağanak dolasıyla ilçe merkezinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamaların yaşadığı ilçede, park halindeki bazı araçların içerisi ise çamurla doldu.
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Belediye ekipleri, su taşkınlarının yaşadığı bölgelerde temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Sinop’un Boyabat ilçesinde sağanak etkili oldu— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) May 7, 2025
• Bazı ev ve iş yerlerini su bastı
• Araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çektihttps://t.co/vzT2ZUaXv7 pic.twitter.com/yN62WW6X0D
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada ise vatandaşlardan ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları istendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.