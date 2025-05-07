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Kültür

Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde "Avrupa'yı Düşünmek" isimli sergi açıldı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı tarafından "Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)" isimli serginin açılış resepsiyonu düzenlendi.

Melike Pala  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde "Avrupa'yı Düşünmek" isimli sergi açıldı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Türkiye'nin AB nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Kaymakcı'nın ev sahipliğindeki resepsiyona, sergide eserleri bulunan sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Kaymakcı, yaptığı açılış konuşmada, serginin 9 Mayıs Avrupa Günü'nü kutlamak vesilesiyle organize edildiğini belirterek, "Bu yıl Avrupa Günü'nü farklı bir şekilde kutlama fikrimiz vardı. Dedik ki, Avrupa'yı, Avrupa'nın ne olduğunu ve Avrupa'nın ne anlama geldiğini düşünelim." ifadesini kullandı.

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Avrupa'nın ne anlama geldiğini sanatçıların gözünden görmeyi amaçladıklarını anlatan Kaymakcı, "Çünkü birçoğumuz AB ile ilişkili işlerde çalışıyoruz ve AB'nin sadece mevzuattan ibaret olduğunu düşünüyoruz. AB'nin politikalarla ilgili olduğunu düşünüyoruz. AB'nin bu sabah Avrupa Parlamentosu'nda takip ettiğim oylamalarla ilgili olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Kaymakcı sergide Belçikalı 8 sanatçının eserlerinin yer aldığını aktararak, eser sahipleri Melissa Pinon, Helene Picard, Stefan Tulepo, Herve Georges Ic, Caspar Pixel Square, Laurent Suchy, Stephane Arcas ve Yves Gobart'ı davetlilere takdim etti.

Kaymakcı'nın konuşmasının ardından Belçikalı sanatçılar, davetlilere eserleri hakkında bilgi verdi.

"Avrupa'yı Düşünmek (Thinking Europe)" isimli sergi, ay sonuna kadar Türkiye'nin AB nezdindeki Daimi Temsilciliği'nde ziyarete açık olacak.

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