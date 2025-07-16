Dolar
40.25
Euro
46.83
Altın
3,337.27
ETH/USDT
3,157.50
BTC/USDT
118,109.00
BIST 100
10,210.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara’da "15 TEMMUZ: Hafıza, Adalet ve Gelecek" programında konuşuyor.
logo
Gündem

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tekirdağ ve Çanakkale'de çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Özgün Tiran, Fırat Çakır, Sergen Sezgin, Fatih Çapkın, Sevi Gözay Uğurlu  | 16.07.2025 - Güncelleme : 16.07.2025
Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Kırklareli/Çanakkale

Şarköy ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde tarım alanından başlayıp ormana sıçrayan yangınla mücadelede yaklaşık 21'inci saat geride kaldı.

Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılarak Çanakkale sınırını geçen yangına havanın aydınlanmasıyla yeniden hava müdahalesi başladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Karadan 100'e yakın arazöz ve yaklaşık 400 personelin yanı sıra 21 hava aracıyla mücadele sürüyor.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey bölgede AFAD'ın Mobil Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları yönetiyor.

Yangın nedeniyle Şenköy, Kızılcaterzi ve Kocali tedbir amaçlı tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı.

Vali Soytürk, yangının elektrik teline bir kuş çarpması sonucu çıktığı iddialarını araştırdıklarını ifade etmişti.

Tekirdağ'da çıkan ve Çanakkale'ye sıçrayan yangına müdahale sürüyor

Şenköy Mahallesi'nde öğle saatlerinde orman dışı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesi kırsalına ulaştı.

Ekiplerin müdahalesini sürdürdüğü yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, yaptığı açıklamada, Şarköy mevkisinde başlayan yangının gün içerisinde ilerleyerek kent sınırına ulaştığını söyledi.

Yangının Kavakköyü kırsalına kadar geldiğini anlatan Toraman, şöyle konuştu:

"Rüzgar etkisini azalttı. Arkadaşlarımız ilerlemesini engellemek için gerekli hatları çektiler. Mücadeleye devam ediyorlar. Yangın, doğal gaz boru hatları ve askeri tesisler için risk teşkil etmiyor. O bölgede hattımızı oluşturduk, arkadaşlarımız müdahalelerini yapıyorlar, kritik tesislerle ilgili risk yok."

Havadan müdahale başladı

Ekipler, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle şiddetlenen yangına karadan yoğun müdahale etti.

Sabahın ilk ışıklarıyla helikopter ve uçaklar da söndürme çalışmalarına başladı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çıkan yangına müdahale sürüyor

Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, Ayvacık'ın Naldöken köyünde dün başlayan ve kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevlerin Tuzla, Taşağıl ve Çamköy'e ulaştığı yangına gece boyunca müdahaleye devam etti.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte 2 helikopter yangını söndürme çalışmalarına havadan destek vermeye başladı.

Alevlerin etkisini yitirdiği gözlenen sahada, kuvvetli rüzgarın etkisi ise devam ediyor.

Bu arada, valilikçe tedbir amaçlı Naldöken, Tuzla, Çamköy ve Taşağıl köyleri tahliye edilirken, riskin sona ermesinin ardından köy sakinleri evlerine geri döndü.

Öte yandan, yangından etkilenen ve içinde jeotermal santral ile tarihi Hüdavendigar Cami'nin bulunduğu Tuzla köyü dron ile havadan görüntülendi.

Görüntülerde, köyün çevresinde alevlerden etkilenen ormanlık ve makilik alanlar ile yerleşim yerleri görülüyor.

Yangın nedeniyle Naldöken köyündeki bazı evler, damlar ve ağıllar alevlerden etkilenmiş, çok sayıda hayvan yangında telef olmuştu.

Rüzgarın etkisiyle alevler jeotermal santralinin de yer aldığı Tuzla köyüne doğru ilerlemiş, tarihi Hüdavendigar Camisi'nin avlusundaki ağaçların alev alması nedeniyle restorasyon aşamasındaki cami ve içindeki mezarlıklarda da hasar oluşmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 252'ye yükseldi
Ankara'da belediye otobüsünün karıştığı zincirleme kazada 20 kişi yaralandı
Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp anıza sıçrayan yangın 50 dekar alana zarar verdi
FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 8 gözaltı kararı

Benzer haberler

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tekirdağ ve Çanakkale'deki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Down sendromlu milli atlet, Avrupa şampiyonasından 10 madalyayla döndü

Ayşe Nazlı Aydın, tekvandoyu bırakıp geçtiği atletizmde 50 madalya kazandı

Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti

Tekirdağ'da doğal stüdyoya dönüşen lavanta tarlaları çok sayıda turisti misafir etti
Tekirdağ ve Bursa-Balıkesir sınırındaki orman yangınlarına müdahale ediliyor

Tekirdağ ve Bursa-Balıkesir sınırındaki orman yangınlarına müdahale ediliyor
Derecelerine dünya şampiyonluğunu ekleyen Cihan Doğu kürsüden inmek istemiyor

Derecelerine dünya şampiyonluğunu ekleyen Cihan Doğu kürsüden inmek istemiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet