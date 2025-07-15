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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB, İsrail'in Gazze'deki durumu iyileştirme taahhütlerine uyup uymadığını "yakından izleyecek"

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail’in Gazze’de insani durumu iyileştirme taahhütlerini yakından izleyeceklerini, yerine getirilmemesi halinde harekete geçmeye hazır olduklarını belirtti.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 15.07.2025 - Güncelleme : 15.07.2025
AB, İsrail'in Gazze'deki durumu iyileştirme taahhütlerine uyup uymadığını "yakından izleyecek"

İstanbul

Kallas, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, Gazze'deki insani durumun iyileştiğini gösteren "bazı olumlu işaretler" gördüklerini öne sürerek "Ancak İsrail'in sahadaki insani durumu iyileştirmek için daha somut adımlar atması gerekiyor." dedi.

AB'nin İsrail'in Gazze'de insani durumu iyileştirme konusunda kabul ettiği adımlara uyup uymadığını "yakından izleyeceğini" belirten Kallas, iki haftada bir Tel Aviv'in bu anlaşma kapsamındaki faaliyetlerini içeren raporu güncelleyeceklerini duyurdu.

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Kallas, AB Konseyinin talebi üzerine toplantıda İsrail'e karşı alınabilecek tedbirleri sunduğunu kaydederek "Bu konuda bir tartışma yaptık ve bunlar üye devletlerin yapması gereken seçimler. Biz bu seçenekleri masada tutacağız ve İsrail'in taahhütlerini yerine getirmemesi halinde harekete geçmeye hazır olacağız. Amaç İsrail'i cezalandırmak değil, Gazze'deki durumu gerçekten iyileştirmek." diye konuştu.

Gazze'deki durumun "savunulamaz" olduğunu vurgulayan Kallas, insani durumun iyileşmemesi halinde üye ülkelerin İsrail'e karşı atılabilecek diğer adımları tartışacağını söyledi.

Kallas, 10 Temmuz'da, Gazze'ye günlük gıda ve diğer kamyonların girişinin artırılması, Ürdün ve Mısır yardım yollarının yeniden açılması, fırın ve mutfaklar yoluyla gıda malzemelerinin dağıtımının sağlanması, insani yardım tesislerinin kullanımı için yakıt teslimatının yeniden başlatılması, yardım çalışanlarının korunması, su arıtma tesisine elektrik tedarikinin yeniden verilmesi gibi adımlarda Tel Aviv'le anlaştıklarını açıklamıştı.

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